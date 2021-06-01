В Алматы обсудили проводимую по реабилитации жертв политических репрессий работу

Фото: акимат Алматы

АЛМАТЫ. 31 МАЯ - В Алматы ко Дню памяти жертв политических репрессий обсудили проводимую по реабилитации жертв политических репрессий работу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

29 мая по инициативе акимата города Алматы в конференц-зале Национальной библиотеки РК состоялся круглый стол на тему: "Политические репрессии в Казахстане 1920-1950 годов. Возвращенные имена". В мероприятии приняли участие представители городской, республиканской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, государственных органов, ученые, руководство общественного совета Алматы, Союза писателей Казахстана, архива президента РК, республиканских этнокультурных объединений и др.

С приветственным словом выступил руководитель управления общественного развития города Алматы Диас Есдаулетов. Он отметил, что текущий год имеет особенное значение для страны, так как 30-летие независимости Казахстана является важным этапом в развитии государства.

В 1993 году в Казахстане был принят закон РК "О реабилитации жертв массовых репрессий", в 1997 году решением Первого Президента РК Н.А. Назарбаева 31 мая было объявлено Днем памяти жертв политических репрессий и голодомора.

Заместитель председателя городской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий Бауыржан Жангуттин отметил, что в настоящее время указом главы государства Касым-Жомарта Токаева создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. В связи с этим организована городская комиссия, основной задачей, которой является полная юридическая и политическая реабилитация жертв политических репрессий 20-50-х годов.

По его словам, в комиссию входят девять рабочих групп, 51 человек, из которых 70% экспертов имеют ученую степень, а 20% - степень магистра. Это очень профессиональный состав, что очень важно в исследовательской работе.

В ходе круглого стола также выступил сын видного общественного деятеля "Алаш Орды" М. Тынышпаева - 90-летний аксакал Шейх-Али Давлет Мухаменжанулы, который рассказал о своем отце, тревожном детстве, лидерах "Алаш Орды", подвергшихся репрессиям.

Далее выступил председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет, который отметил важность сохранения памяти о тех трагических событиях, призвал молодежь изучать историю и любить свою страну.

Заместитель директора архива президента РК Кайрат Алимгазинов рассказал о методике работы с архивными материалами, об итогах работы республиканской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.

Также в ходе мероприятия выступил известный ученый, профессор, доктор исторических наук Хангельды Абжанов, который рассказал о трагических судьбах лидеров "Алаш Орды" А. Букейханове, А. Байтурсынове, М. Тынышпаева, значении республиканской и городской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.

В работе круглого стола также приняли участие и другие ученые, представители городской комиссии, такие как Б. Кабдушев, Ш. Забих, З. Толенова, Р. Камшат, М. Губайдуллина, Г. Нурбатырова, А. Утегалиева, ученые К. Матыжанов, С. Борбасов. Они рассказали об основных периодах репрессий 20-50-х годов, депортации народов, об исследовательской и архивной работе, представителях казахской интеллигенции Ж. Досмухамедове, Т. Жургеневе, О. Жандосове.

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