Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Аэропорты Астаны, Караганды, Кокшетау и Павлодара возобновили работу в штатном режиме, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время аэропорты городов Астаны, Караганды, Кокшетау, Павлодара работают в штатном режиме, регулярные рейсы выполняются согласно опубликованному расписанию", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

По информации ведомства, в аэропорту Астаны в настоящее время наблюдается снег, низовая метель, температура воздуха -14 градусов, ветер 7-9 метров в секунду, видимость составляет 1100 метров.

В аэропорту Караганды - снег, низовая метель, температура воздуха -10 градусов, ветер составляет 10 метров в секунду, видимость от 1300 до 1600 метров.

В аэропорту Кокшетау наблюдается температура воздуха -23 градуса, ветер 8 метров в секунду, видимость более 10 километров.

В аэропорту города Павлодара наблюдается снежный поземок, температура воздуха -9 градусов, ветер 6 метров в секунду, видимость составляет 10 километров.

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