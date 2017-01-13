Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Акимат Астаны не подтверждает информацию о рассылке, в которой говорится о распоряжении акима, разрешающем жителям города не пускать граждан, пришедших для проверки регистрации, сообщается на официальном сайте акимата.

"Столичный акимат опровергает информацию, распространяющуюся в социальных сетях и по мессенджеру WhatsApp, о якобы вышедшем распоряжении акима города не впускать граждан, пришедших проверять регистрацию. От акимата никаких рассылок не было. Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Просмотров: 5414