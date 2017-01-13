Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 января 2017
  • 08
  • :
  • 00
Все области
-3º Снег
днем -2º    ночью -6º
17:00
.
Aнонс

Аким Астаны не подписывал распоряжение, разрешающее горожанам не впускать пришедших для проверки регистрации12.01.2017
  • Фото: news.gazeta.kz
Общество  14:23

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Акимат Астаны не подтверждает информацию о рассылке, в которой говорится о распоряжении акима, разрешающем жителям города не пускать граждан, пришедших для проверки регистрации, сообщается на официальном сайте акимата.

"Столичный акимат опровергает информацию, распространяющуюся в социальных сетях и по мессенджеру WhatsApp, о якобы вышедшем распоряжении акима города не впускать граждан, пришедших проверять регистрацию. От акимата никаких рассылок не было. Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.
Просмотров: 5414
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
12.01.2017   21:33
Горы трупов собак после массового убийства животных шокировали жителей Атырау
12.01.2017   20:22
Казахстанский режиссёр уличила авторов программы Урганта и Познера в краже своего видео
12.01.2017   19:57
Фото: www.fguzsamo.ru
Предпринимателя Семея 111 раз штрафовали за ввоз несертифицированных детских игрушек
12.01.2017   19:08
Гражданин Китая пытался контрабандой ввезти в Казахстан более 3 центнеров автозапчастей
12.01.2017   18:28
Погоня за лайками приводит к подавленности и унынию - исследование
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика