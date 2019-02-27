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Акимат Алматы намерен расторгнуть договор аренды земли с рынком "Мизам"

20.11.2018, 16:16 9554
Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - Акимат Алматы готовит решение о расторжении договора аренды земли с рынком "Мизам", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акимата, в 2017 году между управлением сельского хозяйства города Алматы и ТОО "Mizam Operation" был подписан Меморандум о сотрудничестве. Согласно этому документу в обязательства компании, которая является собственником одноименного рынка на улице Северное кольцо 78/1, входило содействие продовольственному обеспечению города, насыщению рынка качественными продуктами по доступным ценам и созданию благоприятных условий для стимулирования сельскохозяйственных производителей. Для этого на территории рынка "Мизам", согласно решению Градостроительного совета, планировалось строительство современного оптово-распределительного торгового центра.

"Однако данные условия со стороны "Mizam Operation" были нарушены - построенный годом ранее павильон превратился в салон по реализации мебели и прочих непродовольственных товаров, а вместо современного торгового центра ударными темпами возвели обычное контейнерное сооружение. Как это обычно бывает, в этот незатейливый базар уже начали заводить ничего не подозревающих арендаторов", - рассказали в акимате.

Управлением ГАСК установлено, что на рынке "Мизам" без каких-либо разрешительных документов и в нарушение собственных обязательств, данных на Градсовете, возведен нецивилизованный базар из так называемых морских контейнеров на площади 8 тыс. квадратных метров. Строительство осуществлено вразрез с требованиями безопасности, санитарных норм и принципам модернизации рынков города Алматы.

В связи с этим на владельцев рынка наложен административный штраф в размере 1,5 млн тенге и выдано предписание об устранении нарушений. Также власти города рассматривают вопрос о расторжении краткосрочных договоров аренды двух земельных участков в 1,3 гектара и 4,05 гектара.


На сегодня в Алматы из 57 рынков модернизировано 17. До конца текущего года завершат еще шесть. Еще восемь рынков планируют прекратить деятельность в связи с изменением целевого назначения земельных участков и окончанием сроков аренды. Остальные 26 рынков будут модернизированы до конца 2020 года.

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