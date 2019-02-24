Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Акимат Астаны опубликовал сравнительные цены на продукты на рынках города, передает Kazakhstan Today.

Стоимость различных продовольственных товаров можно посмотреть на официальном сайте акимата города. В сравнительную таблицу включены продукты из категорий бакалея, мясо/яйцо, молочная продукция, овощи и фрукты/ягоды.

В таблице указан диапазон цен на каждый вид продукта на рынках "Артем", "Алем", "Асем" и "Шапагат".

В частности, по сведениям акимата, цена за килограмм картофеля в "Артеме" составляет 70-80 тенге, в "Алеме" - 100-120 тенге, на рынке "Асем" - 90 тенге и "Шапагат" - 60-70 тенге.

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