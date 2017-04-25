Акимат Кызылординской области подпишет с Microsoft меморандум о взаимодействии и сотрудничестве

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане состоится встреча акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева с генеральным директором ТОО "Microsoft Казахстан" Рональдом Бинкофски, в ходе которой будет подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между акиматом Кызылординской области и компанией Microsoft.

Меморандум заключается в целях реализации Послания главы государства (в части о разработке онлайн-сервисов и программы "Цифровой Казахстан") и предусматривает онлайн-обучение школьников и студентов педагогических специальностей навыкам использования инженерно-компьютерных технологий с помощью портала компании "Microsoft Kazakhstan" (www.education.microsoft.com), передает Kazakhstan Today.

Также планируется проведение кибер-олимпиад по использованию программных продуктов компании Microsoft среди студентов/школьников средних и высших учебных заведений Кызылординской области, открытие офиса "Академии Microsoft" на базе Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата для проведения совместных научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ и другие мероприятия.

"Таким образом в Кызылординской области с помощью экспертов компании Microsoft начнут готовить высококвалифицированных специалистов, успешно применяющих современные технологии, что, в свою очередь, позволит повысить конкурентоспособность образовательных учреждений региона", - отметили в акимате.

Просмотров: 698