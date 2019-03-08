Алматы получил высшую награду Европейского форума Smart city за реформу транспортной системы

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - Алматы занял первое место за реализацию комплексной реформы транспортной системы на прошедшем в Любляне Европейском форуме умных городов Smart city-2018, передает Kazakhstan Today.





Комитетом Конкурса отмечен системный подход Алматы и соответствие таким критериям, как использование цифровых технологий для обеспечения прозрачности доходов общественного транспорта и их выведения из теневого оборота, участие бизнеса через ГЧП, а также акцент местных властей на улучшение экологии посредством модернизации пешеходных и общественных пространств", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.





В акимате отметили, что среди 50 лучших мировых практик и инновационных проектов в тройку финалистов также вошли турецкая Анкара с туристическим проектом "Анкара Парк" и хорватский Загреб с заявкой "Возвращение жителей к реке Сава".





Что касается Алматы, то, как рассказали в пресс-службе, обновление автобусного парка в этом году достигнет 80%. За счет частных инвестиций построен автопарк и завод по выпуску электроавтобусов третьего поколения. Их дальнейший запуск на маршруты города положительно скажется на экологической обстановке Алматы.





Также в городе организована первая в стране линия BRT, внедрены 110 километров выделенных полос для общественного транспорта и одностороннее движение на 10 центральных улицах, сформирован велокоридор от Орбиты до Зеленого базара. Продолжается строительство двух станций метро, что позволит связать центр со спальными районами и присоединенными территориями города.





На сегодня уже 97% всех транзакций в общественном транспорте Алматы осуществляется безналичным путем. Внедрена автоматизированная система диспетчерского управления с GPS-системой и видеокамерами на автобусах, а также система штрафов за поступающие от пассажиров жалобы при субсидировании перевозчиков", - проинформировали в пресс-службе.









Кроме того, в городе действует система фото-видеофиксации нарушений ПДД, контролируется 709 полос движения, со следующего года начнется двукратное увеличение постов.





Также в пресс-службе отметили, что с целью создания комфортной городской среды реконструировано уже две трети исторического центра города, отремонтированы 524 улицы и почти 1400 старых дворов. Заменено 300 километров арыков и более 800 километров инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города.





При формировании подходов к реализации транспортной реформы городские власти сотрудничают с передовыми международными специалистами. В их числе эксперты компании Gehl architects по модернизации общественных пространств и пешеходных улиц, ПРООН по проекту "Устойчивый транспорт", компании "A+S Транспроект" и Systra по выработке Комплексной схемы дорожного движения, а также канадско-американская компания HATCH по разработке концепции мастер-плана Алматы", - заключили в пресс-службе.





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