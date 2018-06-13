Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Алматинский ипподром и автовокзал "Сайран" получат статус памятников истории и культуры, передает Kazakhstan Today.

"Алматинский ипподром и автовокзал "Сайран" включены в список предварительного учета объектов историко-культурного наследия города Алматы", - сообщили в пресс-службе акима города. В акимате уточнили, что включение объектов в список предварительного учета осуществляется с целью придания ему статуса памятника истории и культуры.

До принятия окончательного решения о статусе объект подлежит охране наравне с памятниками истории и культуры, в соответствии с законом "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия". В этой связи запрещается изменение внешнего облика здания, его перепланировка, изменение несущих конструкций, пристройки, изменение целевого назначения и нарушение охранной зоны. Любые мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией здания, производятся с согласования уполномоченного органа, пояснили в пресс-службе.

Ранее аким Алматы Бауыржан Байбек поручил рассмотреть вопрос о включении автовокзала "Сайран" в список памятников истории местного значения. Следом началась работа по возвращению первоначального облика здания, были снесены все незаконные постройки.

Позднее собственник представил предварительную концепцию дальнейшего развития территории. Планируется полностью пересмотреть транспортную логистику автовокзала и создать благоустроенную привокзальную площадь с фонтанами, кафе, зелеными зонами и детскими площадками, рассказали в акимате.

Кроме того, ранее постановлением акимата города Алматы был расторгнут договор с АО "КЦДС "Атакент" на право временной аренды земельного участка площадью 23 гектара.

После управляющей компанией КЦДС "Атакент" также были приняты обязательства по возврату на безвозмездной основе 8 гектаров земельных участков, находящихся в частной собственности. Вместе с тем руководство выставочного комплекса продолжит работы по благоустройству территории в соответствии с концепцией "Города для пешеходов".

Просмотров: 2078