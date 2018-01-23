Алматинского водителя наказали за перевозку пассажиров в багажнике авто (ВИДЕО)

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы привлекли к ответственности водителя, перевозившего пассажиров в багажнике своего авто. Видео с правонарушением выявлено полицейскими при мониторинге социальных сетей, передает Kazakhstan Today.

"Разобраться по данному факту, с принятием мер в соответствии с законодательством, руководство Местной полицейской службы поручило сотрудникам нашего подразделения. В ходе проведения проверочных мероприятий правонарушитель установлен, за нарушение правил перевозки пассажиров он привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 593 КоАП РК", - сообщил начальник отдела розыска МПС ДВД Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

По его словам, водитель "Субару" факт нарушения сразу же признал. Нарушение Правил дорожного движения произошло на проспекте Сейфуллина, южнее пересечения с улицей Маметовой.

В МПС также напомнили горожанам о принципе "нулевой терпимости" к правонарушениям и выразили благодарность за их активную гражданскую позицию.

"С активной частью населения мы работаем по различным каналам коммуникации: рубрика "Вопрос акиму", блог начальника ДВД, электронная почта Департамента, площадки гражданских сообществ в сети "Инстаграм". К примеру, в минувшем году порядка 200 обращений на блог руководства алматинской полиции были адресованы в части обеспечения дорожной безопасности. Граждане активно сигнализируют о нарушениях ПДД, а мы, соответственно, принимаем меры. Будет не лишним напомнить, что для возбуждения административного производства необходима весомая, так сказать, доказательная база: при фиксации правонарушения необходимо уточнять дату и место его совершения, и как можно детально фиксировать марку и государственный регистрационный номерной знак транспортного средства", - отметил начальник МПС ДВД Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

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