09.01.2024, 18:48 19466
Алматинцы жалуются на самоуправство: в акимате обещают дать разъяснения
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Корреспондент агентства Kazakhstan Today обратился в акимат с просьбой прокомментировать ситуацию в Бостандыкском районе Алматы, где жители жалуются на раскопки на улице Утегенова. В акимате обещали дать разъяснения в среду, 10 января.
Напомним, читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что по улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы. Неизвестные, которые отказались представиться, раскопали дорогу, что создает проблемы для движения транспорта в густонаселенном жилом массиве. Стоит отметить, что работы ведутся без должного ограждения, указания подрядчика и предупреждения от городских властей, что является нарушением прав жителей, которые не знают, кто хозяйничает на дорогах общего пользования. Это все вызывает большие вопросы и наталкивает на мысль о самоуправстве. Горожан также беспокоит вопрос восстановления дорожного покрытия.
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09.01.2024, 20:35 15801
В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с вековым юбилеем
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - 9 января ветерану Великой Отечественной войны Федору Прохоровичу Блинову исполнилось 100 лет. Со знаменательной датой фронтовика поздравили военнослужащие управления по делам обороны Ауэзовского района и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Несмотря на преклонный возраст, Федор Прохорович чувствует себя превосходно и помнит многие эпизоды сурового военного времени.
Держа оборону, мы стояли насмерть. Для нас было важно защитить мир и подарить его нашим потомкам. Победа досталась нам дорогой ценой", - со слезами на глазах поделился воспоминаниями ветеран.
Старший сержант Федор Блинов участвовал в боях за освобождение Беларуси, Украины, Польши и Чехословакии. Долгожданную Победу он встретил в Германии.
Было очень интересно встретиться с непосредственным участником Великой Отечественной войны. Для нас он настоящий герой, пример для подражания. Мы всегда будем помнить и гордиться стойкостью, самоотверженностью и доблестью наших ветеранов", - отметил курсант 4-го курса военного института Сапарбай Темирлан.
За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Федор Блинов награжден орденами "Великой Отечественной войны" I и II степени, медалями "За отвагу", "За победу над Германией" и многими другими.
Военнослужащие пожелали ветерану здоровья, долголетия и благополучия, а курсанты прочитали стихи, посвященные юбиляру. По доброй традиции Федору Прохоровичу были вручены благодарственное письмо и памятный подарок.
09.01.2024, 13:49 28486
Самоуправство - алматинцы пожаловались на раскопки на улице Утегенова
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на раскопки на улице Утегенова, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что по улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Неизвестные, которые отказались представиться, раскопали дорогу, что создает проблемы для движения транспорта в густонаселенном жилом массиве. Стоит отметить, что работы ведутся без должного ограждения, указания подрядчика и предупреждения от городских властей, что является нарушением прав жителей, которые не знают, кто хозяйничает на дорогах общего пользования. Это все вызывает большие вопросы и наталкивает на мысль о самоуправстве", - заявили местные жители.
Горожан также беспокоит вопрос восстановления дорожного покрытия.
Обычно после таких работ никто не ремонтирует дорожное покрытие. Раскопки в лучшем случае засыпают. Остается след, который потом проседает, проваливается и превращается в яму", - добавили они.
В свою очередь люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию не пожелали, при этом работы ведутся на линии частной канализации, которую установили в свое время для частной школы Tamos Education.
Местные жители опасаются повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение. Стоит отметить, что до сих пор неясно, на чьем балансе находится эта канализационная сеть.
Напомним, в 2017 году жители микрорайона Алатау, расположенного в Бостандыкском районе Алматы, жаловались на подтопление своих домов канализационными водами, вытекающими из разрушенного канализационного колодца.
Как стало известно, данные канализационные сети были построены для школы Tamos Education в 2016 году. При этом, по словам подрядчика, ТОО "Аблайдан Инжиниринг", которое занималось прокладкой данных сетей, сети были переданы в том же году заказчику - Tamos Education.
В свою очередь местные жители заявили о том, что при строительстве канализации рядом с жилыми домами никто с домовладельцами прокладку канализации не согласовывал. По словам представителя службы канализационных сетей города Алматы, который не представился, строительство канализации, которая до сих пор "не сдана в эксплуатацию", "финансировалось из городского бюджета".
Позже стало известно, что директора частной школы Tamos Education оштрафовали за крупную аварию на канализационных сетях. Также стоит отметить, что школа Tamos Education была построена в непосредственной близости от Ерменсайской электрической подстанции.
09.01.2024, 11:06 33736
Женщину подозревают в издевательствах над приемной дочерью в Алматинской области
Ребенка вернули в детский дом
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Конаев. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жительницу села Ташкенсаз Алматинской области подозревают в издевательствах над приемной дочерью.
Девочка заявила, что опекун обливала ее кипятком, постоянно избивала и выкручивала уши. Ребенка уже вернули в детский дом. А в полиции завели уголовное дело. Сама приемная мать все отрицает. Уверяет: дочь никогда не обижала, девочка зачем-то выдумала эту историю. Школьница страдает задержкой психического развития", - сообщает телеканал КТК.
Приемная мать - Айдам Ниязова работает учителем географии в местной школе, кроме приемной дочери у нее есть родной 16-летний сын. О задержках психического развития у девочки узнала недавно от психологов, которые работали с ребенком. Ранее девочка уже рассказывала о якобы сексуальных домогательствах в детдоме, но оказалось, что это неправда.
Однако после жалоб на приемную мать врачи обнаружили на теле у ребенка гематомы.
К нам поступила информация из акимата. Отвезли ребенка в районную больницу. Врачи осмотрели девочку. Я сама разговаривала с хирургом. Гематомы у ребенка были. Нам дали заключение", - сообщила завотделением образования Енбекшиказахского района Зарина Болекбаева.
Пострадавшая провела в больнице сутки. Ребенка забрали из семьи. Полицейские начали расследование по статье "Истязание" и назначили экспертизы.
По словам заместителя начальника ДП Алматинской области Рустама Абдрахманова, расследование по уголовному делу будет завершено в ближайшее время.
Пока девочка находится в детском доме. Приемная мать настаивает: ребенка она никогда не била, девочка все выдумала. Женщина планирует написать встречное заявление о клевете. Но если вина подозреваемой будет доказана, ей может грозить от четырех лет тюрьмы.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.
В Шымкенте психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка.
В сентябре пьяный житель СКО угрожал выбросить из окна свою новорожденную дочь.
Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты Павлодарской области. По словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".
Напомним, в Казахстане разрабатывают поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие, в том числе в отношении детей. Кроме того, в Минюсте готовы изучить закон о запрете на телесные наказания детей.
09.01.2024, 10:56 34996
Из каких стран больше всего туристов посетило Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве туризма и спорта рассказали, из каких стран больше всего туристов посетило Казахстан.
По данным Национального бюро статистики, в период с января по сентябрь 2023 года страну посетили 834,9 тысячи иностранных туристов. Это на 225 тысяч человек больше, чем в 2022 году. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 37%. В 2022 году страну посетили 609,8 тысячи иностранцев.
По статистическим данным, география иностранных туристов, путешествующих в нашу страну, с каждым годом увеличивается. К примеру, в Казахстан, помимо ближайших соседей, стали приезжать еще и путешественники из стран дальнего зарубежья.
ТОП-5 стран по количеству туристов, которые посетили РК
За первые 9 месяцев 2023 года больше всего путешественников посетило Казахстан из России. В период с января по сентябрь прошлого года Казахстан посетили 356 850 россиян.
Второе место заняли китайские туристы - прибыли 75 131 человек.
На третьей ступени остановились туристы из Турции - 41 134 туриста.
В пятерку также вошли путешественники из Индии (34 757) и США (28 160).
Мы видим, что с каждым годом интерес иностранных туристов к Казахстану растет. Так, в 2022 году в страну прибыло более 900 тысяч иностранцев, а за 9 месяцев прошлого года более 800 тыс. иностранных гостей. Надеемся, что в этом году этот показатель будет еще больше. Ведь в стране немало прекрасных мест, которые удивляют иностранцев, привлекают внимание своей красотой природы. Кроме того, министерство работает над тем, чтобы произвести незабываемое впечатление на каждого путешественника, посетившего нашу необъятную страну", - сказал заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев.
Ранее сообщалось, что количество побывавших в этом году в Казахстане туристов превысило миллион.
09.01.2024, 08:52 38171
В Атырау у воспитателя детсада выявили туберкулез
Фото: Depositphotos
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Атырау. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау у воспитателя детсада выявили туберкулез. Предварительно установлено, что она контактировала с 20 детьми.
Первыми тревогу забили возмущенные родители. Они заверяют, что в администрации пытались вопиющий факт скрыть. Но о страшном диагнозе стало известно, когда педагоги призвали сделать детям флюорографию, сообщает Almaty.tv.
По данным телеканала, детсад на прошлой неделе закрыли на карантин. Сейчас специалисты проводят в учреждении дезинфекцию. Сотрудники учреждения проходят медосмотр. Что касается заболевшего воспитателя, то, по словам заведующей детсада, женщина устроилась на работу в марте прошлого года и никаких медицинских ограничений тогда не было.
Эта сотрудница работает у нас с 6 марта. У нее есть медицинский допуск. Она переболела ларингитом, затем взяла отпуск по семейным обстоятельствам. До этого момента находилась в отпуске без материального содержания. Как только стало известно о ее заболевании, мы начали проводить все необходимые мероприятия", - рассказала заведующая детским садом Гульжан Мусина.
Тем временем специалисты начали тщательное эпидемиологическое расследование. Предварительно установлено, что воспитатель контактировала с 20 детьми.
5 января наши специалисты провели дезинфекцию в детском саду. Всех контактных мы направили на флюорографическое обследование. Ждем результатов", - сообщил заместитель руководителя городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Мурат Хамзин.
Отметим, в прошлом году в городе уже был зарегистрирован один случай заражения туберкулезом сотрудника дошкольного учреждения. Тогда из детей никто не заразился.
Как сообщалось ранее, туберкулез выявили у работника детского сада в Петропавловске.
08.01.2024, 16:46 73196
Ученики четырнадцати школ в ЗКО имели доступ к сайтам с запрещенным содержанием
Директоров школ привлекли к административной ответственности
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Уральск. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Директоров 14 школ привлекли к административной ответственности за наличие у детей в стенах учебного заведения свободного доступа к запрещенным интернет-сайтам, сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области.
Прокурорская проверка в Жангалинском районе ЗКО выявила случаи свободного доступа учеников 14 школ к сайтам с запрещенным контентом в кабинетах информатики.
Установлено наличие возможности свободного посещения несовершеннолетними различных сайтов суицида и сцен насилия", - уточнили в прокуратуре.
За допущенные нарушения директоров учебных заведений привлекли к административной ответственности.
В настоящее время ведется работа по установлению ограничения к доступу на подобные сайты во всех учреждениях образования района.
Напомним, состоящие на психиатрическом учете и судимые за сводничество работали в одной из школ Кызылорды.
08.01.2024, 12:12 81196
Количество арестованных семейных дебоширов увеличилось в два раза в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Количество лиц, привлеченных к административному аресту за семейно-бытовое насилие, увеличилось в 2 раза в Казахстане, сообщил на брифинге в МВД заместитель председателя комитета административной полиции ведомства Ренат Зулхаиров.
Он напомнил, что в прошлом году, по поручению президента, ужесточена ответственность за бытовое насилие, внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы. В частности, с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Теперь административное производство возбуждается по факту, при этом правонарушитель в суде имеет право примириться в суде только один раз.
По его словам, только за второе полугодие 2023 года рассмотрено 50 тысяч обращений о бытовых скандалах.
По 64% материалам возбуждены административные производства. В 2 раза увеличилось количество лиц, привлеченных к административному аресту. Более 27 тыс. семей примирились в суде", - рассказал Зулхаиров.
За 2023 год вынесено 87 тысяч защитных предписаний и установлено 15 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. Они взяты под усиленный полицейский контроль.
Абулхаиров подчеркнул, что одними полицейскими мерами проблему бытового насилия не решить, поэтому правительство реализует Дорожную карту по пересмотру профилактики бытового насилия.
В регионах созданы мобильные группы по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участковыми инспекторами посещено 150 тысяч семей, выявлено более 500 семей, нуждающихся в помощи государства, сведения по ним направлены в заинтересованные государственные органы. Круглосуточно функционируют телефоны горячей линии "111" и "150", где каждый может получить консультацию или поддержку", - сообщил спикер.
Также выработаны законодательные поправки по усилению мер по защите прав женщин и детей, и продвижению семейных ценностей.
Планируется криминализировать умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. В рамках особых требований к поведению правонарушителю суду предоставляется право временно выселить "агрессора" из жилища. При этом ему предлагается временно обдумать свои поступки в Центрах социальной адаптации. Также суд будет вправе назначить агрессору прохождение обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения", - уточнил Зулхаиров.
Аналогичные особые требования будут к поведению будут устанавливаться в рамках Уголовного кодекса. Также в МВД будет создано специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием.
Напомним, премьер-министр Алихан Смаилов пообещал, что правительство продолжит работу по усилению ответственности за бытовое насилие.
Ранее министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одним из самых резонансных преступлений в минувшем году стало убийство, которое совершил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Он до смерти избил свою супругу в собственном ресторане.
08.01.2024, 10:50 79846
Обнаружено предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты Майкаинского рудника
Фото: скриншот из видео
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Павлодар. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Обнаружено предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты Майкаинского рудника. Аким Павлодарской области Асаин Байханов на своей странице в Instagram рассказал о том, как будут доставать провалившийся под землю автобус с людьми.
По его словам, поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" продолжаются. Вчера утром был установлен кран, с которого специалисты АО "АК Алтыналмас" и спасатели ДЧС провели геосканирование местности для выявления пустот, металла или прочих аномалий.
Сканирование завершили в 15.30. Результаты обработаны, определено предполагаемое место, где находится автобус, глубина до его верхнего края приблизительно составляет 5-7 метров. В 20.00 провели заседание штаба, где принято решение об усилении работ по подготовке траншеи для спуска в котлован небольшого экскаватора, который должен добраться до автобуса, и дальнейших действий спасателей. Поиск пропавших ведется в круглосуточном режиме, не прекращаясь ни на минуту", - сообщил Асаин Байханов.
Он отметил, что всего в поисковых работах задействованы 136 человек, 41 единица техники, три кинологических расчета и два дрона.
Напомним, 4 января в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.
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