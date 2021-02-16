Аружан Саин рассказала о хищении продуктов в санатории для детей-инвалидов

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин заявила, что в Республиканском детском клиническом санатории "Алатау" Министерства здравоохранения Республики Казахстан выявлены факты хищения руководством денежных средств и продуктов питания, передает Kazakhstan Today.

Недавно Антикор провел операцию, в результате которой были собраны доказательства хищения денежных средств, продажи продуктов питания и другого, предназначенного детям, в Республиканском детском клиническом санатории "Алатау" МЗ РК", - написала Аружан Саин в Facebook .

По ее словам, в этом учреждении ежегодно по государственной программе обязательного социального медицинского страхования проходят лечение дети от 3 до 14 лет с онкологическими и бронхолегочными заболеваниями.

По имеющейся у меня информации, директором санатория Мусаевой Каншайым и её подчиненными ежегодно совершались хищения денежных средств. Получая от родителей детей оплату за проживание, питание и лечение, они присваивали деньги вместо того, чтобы вносить их в бюджет, что не могло не сказываться негативно на условиях содержания и лечения пациентов. Кроме того, в санатории имелись факты незаконной реализации предназначенных для детей продуктов питания: мяса, картофеля", - заявила омбудсмен.

Она разъяснила, что дети направляются в санаторий по государственной квоте, в которую сами родители не входят. Поэтому родители оплачивают свое нахождение с ребенком из своих средств - от 7500 до 11 000 тенге за сутки.

Плюс идет оплата за питание - насколько мне известно, 5000 тенге в день. Эти деньги не приходовались, а шли в карман руководству санатория. Питание же детей, их родителей, а возможно, и сотрудников, осуществлялось за счет тех денег, которые по квотам санаторий получал от государства", - рассказала Саин.

Уполномоченный по правам детей считает, что Минздраву следует выяснить этот вопрос.

Все мы понимаем, что в стране сложилась сложная ситуация, по всем направлениям наш главный враг - коррупция и безответственность. Но наживаться на сиротах, больных, инвалидах - самое последнее дело, дно морального уровня общества", - поделилась Аружан Саин.

Она также добавила, что в ходе ее недавней встречи с главой Антикоррупционной службы Аликом Шпекбаевым, была достигнута договоренность о том, что "в сферах здравоохранения, соцзащиты, образования, спорта и культуры в том, что касается детей, борьба с хищениями и коррупцией должна быть максимально усилена".

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