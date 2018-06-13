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Астану и курорты у озер Балхаш и Алаколь свяжет дополнительный поезд13.06.2018
Общество  12:39

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Астану и курорты у озер Балхаш и Алаколь свяжет дополнительный поезд, передает Kazakhstan Today.

"В целях обеспечения перевозки пассажиров из столицы и Центрального Казахстана на набирающие популярность благодаря идеальному сочетанию цена - качество курорты озер Балхаш, Алаколь назначен дополнительный поезд № 253/254 Астана - Достык отправлением из Астаны с 17 июня по 30 августа текущего года по воскресеньям, четвергам, из Достыка - с 18 июня по 31 августа текущего года по понедельникам и пятницам", - сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

Посадка и высадка пассажиров поезда будет производиться на станциях: Астана-1, Караганды-Сортировочная, Караганды, Акадыр, Мойынты, Балхаш, Саяк, Актогай, Бесколь, Акши, Коктума, Жаланашколь, Достык.

В компании добавили, что планируется организовать пригородные поезда по маршрутам Семей - Жаланашколь и Усть-Каменогорск - Жаланашколь.
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