Бекшин прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гепатитом А в Карагандинской области и ВКО

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Службе центральных коммуникаций состоялся брифинг по вопросам профилактики и лечения гепатита А, в том числе по ситуации с гепатитом А, сложившейся в селе Шолпан Восточно-Казахстанской области и Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, по состоянию на сегодняшний день (с 3 января 2018 года) в Карагандинской области среди школьников и взрослого населения зарегистрировано 30 случаев заболевания гепатитом А. Все заболевшие являются жителями разных населенных пунктов (Караганда, Сарань, Абайский и Шетский районы) и учащимися разных школ (№58 Караганды, №5 Темиртау, №26 Шахтинска).

"Сейчас в Карагандинской областной инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом вирусный гепатит А получают лечение 24 человека, из них 14 школьников и 10 взрослых. Вместе с этим в Центральной больнице Темиртау на лечении находятся 6 школьников. В настоящее время в указанных школах проводится вакцинация контактных детей, уже привиты более 100 учеников. Следует отметить, что все заболевшие выявлены в раннем периоде в ходе медицинского контактных в очаге", - сказал Бекшин.

Он также отметил, что коллективы образовательных учреждений, в которых выявлены больные гепатитом "А" с легким течением, не требуют временной изоляции.

"Возможно амбулаторно-поликлиническое лечение. Обеспечен тщательный профессиональный надзор, санитарные мероприятия (дезинфекция и так далее) усилены в соответствии с действующими нормами и стандартами", - уточнил главный санитарный врач.

Относительно случаев в селе Шолпан Восточно-Казахстанской области, Бекшин сообщил, что для расследования сложившейся ситуации была создана комиссия. В ее составе работали доцент кафедры детских инфекционных болезней КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, независимый эксперт-патологоанатом, директор департамента эпидемиологического надзора Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга и руководитель Управления эпидемиологического надзора КООЗ МЗ РК.

"С сентября 2017 года в инфекционном стационаре Урджарской районной больницы с диагнозом вирусный гепатит А пролечились 12 больных. Кроме того, во врачебной амбулатории села Шолпан в амбулаторных условиях получили лечение 19 больных с диагнозом вирусный гепатит А, на которые не были поданы экстренные извещения. Таким образом, среди населения села Шолпан зарегистрирован 31 случай вирусного гепатита А. Также установлено, что первый случай в селе Шолпан был зарегистрирован 12 сентября 2017 года. Источником заболевания стала гражданка С. из Семея, приехавшая в село в августе 2017 года", - сказал Бекшин.

Он напомнил, что вакцинации от вирусного гепатита А в селе подлежало 140 детей.

Вместе с тем с подозрением на вирусный гепатит А в инфекционный стационар Урджарской районной больницы поступили еще двое больных. Сейчас проводится их лабораторное обследование.

"Что касается летального случая в селе Шолпан (ВКО), то, согласно заключению доцента кафедры детских инфекционных болезней КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова кандидата медицинских наук М. Головенко, смерть наступила от острой формы вирусного гепатита. Этиологическая причина гепатита не расшифрована, но с учетом данных патологоанатомического исследования, сроков течения заболевания, это не характерно для вирусного гепатита А и не исключается вирусный гепатит Е", - прокомментировал Бекшин.

По его словам, в настоящее время за всеми контактными установлено еженедельное медицинское наблюдение, проводится вакцинация, также проведена дезинфекция вышеназванных учебных заведений. В школах учащиеся употребляют бутилированную питьевую воду. Отменены все массовые спортивно-культурные мероприятия и кабинетная система обучения.

Он подчеркнул, что все больные с диагнозом вирусный гепатит А из села Шолпан, в 2017 году выписаны с выздоровлением.

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