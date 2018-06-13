Бывший председатель Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности подозревается в получении крупной взятки

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Астане расследуется уголовное дело в отношении бывшего председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК Назарбека Бейсена, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин, он подозревается в получении взятки от предпринимателя Республики Азербайджан в сумме $100 000 за оказание содействия во внесении лекарственного средства "Тисябри" в формуляр Республики Казахстан и дальнейшее покровительство.

"При этом Бейсеном не были выполнены указанные условия, в связи с чем иностранец обратился с заявлением в Антикоррупционную службу. В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый под домашним арестом", - проинформировал Н. Жахин.

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