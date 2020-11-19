Более 2 тыс. продуктово-бытовых наборов получили семьи Акмолинской области через портал соцуслуг

Кокшетау. 18 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области более двух тысяч продуктово-бытовых наборов доставлено получателям АСП в "пилотном режиме" через Портал социальных услуг, передает Kazakhstan Today.

Предоставление гарантированного социального пакета было переведено на портал с 1 октября этого года, сообщает управление внутренней политики.

По информации пресс-службы управления координации занятости и социальных программ, в пилотном проекте участвуют 200 семей получателей адресной социальной помощи, в которых воспитывается более 5,5 тыс. детей от года до шести лет.

Семья Гульзат Ешмаганбетовой стала одной из 200 семей в регионе, уже получающих продуктово-бытовые наборы на своих детей с помощью электронного портала соцуслуг.

Подала заявку на портале. Это гораздо проще и быстрее, к тому же теперь я могу просмотреть, какие продукты питания и гигиенические средства получат мои дети", - поделилась жительница села Зеренда Гульзат Ешмаганбетова.

Удобство электронного портала оценили и поставщики - компания "ИП "Дарбаев К.К. ", предоставляющая продукты питания, и ТОО "Коктем"" - поставщик гигиенических средств.

Наша компания является поставщиком продуктов питания в Акмолинской области. Конечно, на нас лежит большая ответственность, ведь продукты предназначаются детям. Следим в первую очередь за качеством, сроком годности. Когда зарегистрировались на портале и приняли участие в пилотном проекте по поставке товаров получателям АСП, оценили удобство этой платформы. Работать на портале соцуслуг удобно, все понятно и технически грамотно разработано. Весь процесс продвижения услуги отслеживается как поставщиком, так и заказчиком - думаю, так работать комфортно всем", - сообщил руководитель ИП Кобентай Дарбаев.

В январе 2021 года предполагается такое же количество получателей помощи, все они будут пользоваться порталом для получения гарантированных соцпакетов. В своем личном кабинете на портале социальных услуг каждая семья может самостоятельно выбрать поставщиков товаров и предлагаемые варианты наборов ГСП.

К слову, консультации и разъяснения по вопросам пользования порталом жителям города дают специалисты органов соцзащиты на площадке общереспубликанского антикоррупционного проекта "Адалдык аланы". Они ведут активную информационно-разъяснительную работу с населением, а также с потенциальными поставщиками товаров и услуг.

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