Более 520 тонн продукции привезут производители Акмолинской области на ярмарку в Нур-Султан

Кокшетау. 17 октября. Kazakhstan Today - Более 520 тонн продукции привезут сельхозпроизводители Акмолинской области на ярмарку в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

19 октября текущего года в Нур-Султане на территории ТРЦ "ХАН-ШАТЫР" планируется проведение сельскохозяйственной ярмарки с участием товаропроизводителей Акмолинской области, сообщили в управлении внутренней политики региона.

На ярмарке более 100 сельхозтоваропроизводителей области представят более 520 тонн продукции на сумму 185,3 млн тенге. Жители и гости города смогут приобрести свыше 50 наименований продуктов питания местных производителей. Цены значительно ниже рыночных - на 10-15%.

Аграрии области привезут 75 тонн мясных и колбасных изделий, 4,3 тонны свежей рыбы, 330 тыс. штук яиц, порядка 28,1 тонны молока и молочной продукции, более 20 тонн муки, 41,3 тонны картофеля и овощей.

Также в ассортимент реализуемой продукции входят кондитерские, макаронные изделия, крупы, молочные продукты, мед и другие продукты.

На ярмарке будут представлены птицефабрики, молочные и мясные предприятия, бренды которых известны по всей республике и за ее пределами, такие как ТОО "Гормолзавод", ТОО "Садовое", ТОО "Натиже", ТОО АФ "Родина", ТОО "Ижевский", ТОО МПК "Бижан", ТОО "Красноярские колбасы", ТОО "Айбат",ТОО "Макинская птицефабрика", ТОО "Капитал Проджект".

Для посетителей ярмарки будет организована культурная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов области.

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