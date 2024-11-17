Более 60% продуктов в Казахстане не соответствуют установленным нормам: исследование

Для 43 видов продукции были отменены или приостановлены декларации соответствия, что означает запрет на их реализацию на территории Казахстана

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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Результаты масштабного исследования "Сапалы өнім", инициированного в соответствии с поручением главы государства о защите внутреннего рынка, выявили тревожные факты: более 60% проверенных продуктов не соответствуют установленным нормам. Это означает, что каждый второй товар на наших полках может представлять угрозу для здоровья, - Результаты масштабного исследования "Сапалы өнім", инициированного в соответствии с поручением главы государства о защите внутреннего рынка, выявили тревожные факты: более 60% проверенных продуктов не соответствуют установленным нормам. Это означает, что каждый второй товар на наших полках может представлять угрозу для здоровья, рассказали в Комитете по защите прав потребителей.





Проект "Сапалы өнім" был запущен для защиты прав потребителей и обеспечения безопасности продуктов питания. В рамках этого проекта общественные организации провели масштабные проверки продуктов питания в различных регионах Казахстана. Эксперты приобретали товары в обычных магазинах и отправляли их на анализ в аккредитованные лаборатории.





Исследование охватило 1423 образца различных продуктов питания и бытовой химии. Результаты оказались шокирующими: в 69% случаев были выявлены нарушения.





Наиболее распространенными нарушениями стали:





Маркировка. Более 83% продуктов не соответствовали требованиям к маркировке. Часто отсутствовала информация о составе, производителе, сроке годности или она была представлена не на государственном языке.





Санитарные нормы. 17% образцов не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это означает, что в продуктах могли содержаться вредные вещества, бактерии или другие микроорганизмы, опасные для здоровья.





Административная ответственность. В отношении 224 субъектов предпринимательства были приняты меры административной ответственности за выявленные нарушения.





Запрет на реализацию. Для 43 видов продукции были отменены или приостановлены декларации соответствия, что означает запрет на их реализацию на территории Казахстана.





Эксперты отметили, что масштабы проблемы некачественных продуктов питания в Казахстане оказались гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее.





Результаты исследования "Сапалы өнім" свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер для улучшения контроля за качеством продукции и защиты прав потребителей. Более 69% проверенных продуктов имели нарушения, что говорит о системной проблеме. Привлечение к административной ответственности 224 субъектов предпринимательства и запрет на реализацию 43 видов продукции свидетельствует о том, что государственные органы предпринимают определенные меры, однако этого недостаточно", - рассказали они.





Особую тревогу вызывает ситуация с молочными продуктами. В 70% образцов йогуртов и кефира было обнаружено превышение количества консервантов, что может негативно сказаться на здоровье детей и людей с пищевой аллергией.





Специалисты подчеркнули, что потребление некачественных продуктов может привести к серьезным последствиям для здоровья: пищевым отравлениям, аллергическим реакциям, хроническим заболеваниям. Особенно уязвимы дети и пожилые люди.





В сложившейся ситуации каждый из нас должен быть бдительным. При выборе продуктов обращайте внимание на следующие моменты: состав - внимательно читайте этикетку, сравнивайте разные продукты; Срок годности - Проверяйте дату производства и срок годности; Производитель - Отдавайте предпочтение проверенным производителям; Внешний вид - Обращайте внимание на упаковку, наличие повреждений; цена - не гонитесь за низкой ценой, качественные продукты стоят дороже", - советуют специалисты.





В случае обнаружения некачественного продукта потребителей призывают не молчать, а сообщать о нарушениях в соответствующие органы.





Результаты исследования "Сапалы өнім" подтверждают, что проблема качества продуктов питания в Казахстане требует незамедлительного решения. В связи с этим мы призываем государственные органы усилить контроль за соблюдением стандартов качества, а производителей - нести ответственность за свою продукцию", - заключили в комитете.



