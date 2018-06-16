Более 6 млн тенге отсудила у двух медучреждений жительница Атырау за ампутированную грудь

Атырау. 16 июня. Kazakhstan Today - В Атырау местной жительнице по ошибке ампутировали грудь. Решение об ампутации было принято на основании экспресс-биопсии врачами Областного онкологического диспансера, передает Kazakhstan Today.

В Атырауском городском суде рассмотрено гражданское дело о возмещении вреда, причиненного здоровью сотрудниками сферы здравоохранения. Местная жительница обратилась с иском к Атырауской городской поликлинике №2 и к Атыраускому областному онкодиспансеру о возмещении материального ущерба в размере почти 3,5 млн тенге, а также морального вреда в размере 20 млн тенге, пишет mgorod.kz

"В суде женщина мотивировала свои требования тем, что в марте 2016 года она обратилась в поликлинику с жалобой на боли в правой груди. Так как врачи поликлиники своевременно не смогли диагностировать заболевание, ее состояние ухудшилось. В результате чего пациентка попала в онкологический диспансер, где на основании экспресс-биопсии, проведенной специалистами Атырауского института судебной экспертизы, врачи диагностировали рак правой молочной железы. Однако данный диагноз впоследствии не подтвердился. Ненадлежащее исполнение прямых обязанностей врачами поликлиники, онкологического диспансера, неправильное проведение анализов Атырауского института судебной экспертизы, послужило прямой причиной прогрессирования и развития запущенного гнойно-некротического процесса и потери органа", - рассказали в пресс-службе Атырауского городского суда.

Поскольку по результатам оказания медицинской помощи не были обеспеченны вышеуказанные меры, по результатам рассмотрения дела требования были удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с Атырауской городской поликлиники №2 и Атырауского областного онкологического диспансера в пользу потерпевшей материальный ущерб в размере 3 130 200 тенге, а также компенсацию морального вреда в размере 3 млн тенге.

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