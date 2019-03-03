Буйный пассажир заплатил 180 тыс. тенге за поврежденное купе поезда Алматы - Астана

Астана. 21 ноября. Kazakhstan Today - Перевозчик подсчитал ущерб, нанесенный буйным пассажиром внутреннему убранству люксового купе вагона "Тулпар-Тальго", передает Kazakhstan Today.
Согласно данным завода производителя, повреждённые элементы купе оцениваются в 433,09 евро, что составляет 180 594 тенге (по курсу НБ РК на 21 ноября 2018 года). Пассажиром была полностью восстановлена сумма ущерба", - сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".
Напомним, 4 октября 2018 года пассажиры 5-го купе вагона №20 поезда №701 сообщением Алматы - Астана вели себя неподобающим образом и нарушали правила общественного порядка. В пути следования молодые люди распивали спиртные напитки, не реагировали на замечания проводников. Дебоширы, повредившие съемный инвентарь и внутреннее оборудование купе, задержаны сотрудниками ЛОВД.
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