Буйный пассажир заплатил 180 тыс. тенге за поврежденное купе поезда Алматы - Астана

"Теперь гражданин Великобритании, г-н Майкл Е. Уилсон, получив все нужные ему постановления и определения о признании действий ЧСИ незаконными, сможет беспрепятственно покинуть Казахстан и не переживать более об исполнении решений Бостандыкского районного суда Алматы".