Караганда. 8 июня. Kazakhstan Today - В 125 школах Карагандинской области действуют краеведческие музеи, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил аким области Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане, в течение двух лет краеведческие музеи будут созданы во всех школах без исключения.

"Благодаря программе "Рухани жангыру", школьники области получили возможность выезжать с экскурсиями в сакральные места. Часть уроков теперь проводится в историко-археологических музеях. За прошлый учебный год такие уроки посетили около 100 тысяч школьников. И мы видим, что через знакомство с историей родного края, с духовными святынями, зарождается любовь к родной земле. А это - одна из главных целей модернизации сознания", - сказал Ерлан Кошанов.

Он напомнил слова Главы государства о том, что "лучшая форма патриотизма - это изучение истории родного края в школах".

"В области началась работа по созданию пришкольных краеведческих музеев. Они существовали и раньше, но это было, скорее, исключение из правил, единичные примеры. На сегодня же в 125 школах области открыты такие музеи. Через два года они будут работать во всех школах нашего региона", - сказал аким.





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