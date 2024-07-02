Что ждет казахстанцев в июле

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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в июле текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в июле









6 июля в Казахстане отмечается День столицы, который подарит казахстанцам дополнительный выходной день. Он выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 8 июля. Таким образом, казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд - 6, 7, 8 июля.





Всего в июле у казахстанцев, работающих пять дней в неделю, будет 22 рабочих и девять выходных дней.





В Казахстане начнут блокировать подозрительные денежные переводы





Нацбанк РК сообщил о создании Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству. Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.





Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка.





Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля - с момента введения в действие соответствующего закона по вопросам цифровизации.





Новые предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане





Утвердить прилагаемые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года", - говорится в приказе.





Также в приказе утверждены цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан.





Предельные цены оптовой реализации товарного газа за тысячу кубометров (без учета НДС) на внутреннем рынке можно посмотреть здесь.





В Казахстане с 1 июля повысятся цены на сжиженный газ





В частности, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге. При этом предельная розничная цена незначительно повысится - от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона.





В Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества





Главы государств - членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.





В эти дни в столице будут усилены меры безопасности. В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы. 3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения.





Вводится обязательная маркировка на лекарства





Обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года. Соответствующие изменения сейчас вносятся в постановление правительства от 10 сентября 2020 года. Это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.





Первый туристический поезд из Сианя в Алматы прибудет 1 июля





Ранее руководство АО "НК "КТЖ" и мэрии Сианя провели переговоры по запуску первого туристического поезда из КНР в Алматы. Стороны договорились запустить состав из Сианя 26 июня 2024 года и организовать его прибытие в Алматы 1 июля. В составе девять вагонов, которые доставят 246 пассажиров.





Подчеркивается, что поезд будет проходить через погранпереход "Хоргос - Алтынколь".





Прогноз погоды на июль 2024 года





В первой декаде июля на большей территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, на северо-западе, севере и в горных районах юго-востока Казахстана сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром. На юге страны ожидаются пыльные бури.





Прогнозируется спад жары:





на севере, востоке страны ночью до +10, +15°С, днем до +18, +28°С;

в центре республики ночью до +10, +18°С, днем до +22, +28°С;

на юго-востоке ночью до +15, +20°С, днем до +22, +30°С.





Лишь на западе и юге страны ожидается повышение температурного фона ночью от +12, +17°С до +20, +28°С, днем от +27, +32°С до +35, +43°С.





В конце первой, в начале второй декады жаркие дни вновь вернутся на большую территорию республики.





Во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей. Прогнозируется колебание температуры воздуха:



