Что ждет казахстанцев в мае
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане отмечают День единства народа, также в ближайшие выходные в республике отметят День защитника Отечества и День Победы. Какие изменения ожидают казахстанцев в мае текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Длинные выходные
Напомним, 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этом году 7 мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - День Победы, выпадает на вторник, поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. 5 мая президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.
В Казахстане проживает 237 ветеранов Великой Отечественной войны. Они получат к 9 Мая материальные поощрения в размере не менее 1,5 млн тенге.
В Алматы проживает 58 ветеранов. 9 Мая в городе традиционно состоится возложение цветов в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и праздничный концерт.
Кроме того, Русский дом в Алматы проведет 9 Мая шествие "Бессмертный полк" в онлайн-формате. Все желающие до 6 мая могут направить на электронный адрес Русского дома в Алматы информацию о своих героях. 9 Мая в социальных сетях Русского дома будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк".
Работа ЦОНов
В связи с переходом на новую информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" будет временно приостановлен прием заявок на оказание услуг по линии недвижимости, сообщает НАО "Правительство для граждан". Прием заявок будет приостановлен с 5 по 9 мая. Ожидается отключение всех видов услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости, также прописка по месту жительства. Граждане не смогут получить услуги, связанные с землей и недвижимостью, также через eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Все остальные услуги будут доступны.
В связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая. 6 мая выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов. В этот день они будут обслуживать граждан до 13.00. После праздников, 10 мая, все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику.
Запись на бесплатные секции и кружки
С 26 апреля текущего года в городе Алматы стартовал прием заявок от поставщиков для размещения государственного творческого и спортивного заказов, сообщили в акимате мегаполиса. На сегодня завершена работа по переходу на новую информационную систему www.damubala.kz. С 3 марта 2023 года акимат Алматы передал полномочия для реализации государственного творческого заказа и государственного спортивного заказа районным акиматам. С 18.00 2 мая родители смогут начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале.
Запрет на рыболовство введен в Казахстане
В период нереста рыб в Казахстане действует запрет на рыболовство:
- в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал - запрет до 1 июня;
- в восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз - до 10 июня;
- на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также в глубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - до 1 июня;
- на водохранилище Капшагай и всех реках и водотоках, впадающих в него, - до 20 мая;
- на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы - до 1 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта (поселок Арал-Тюбе) - до 5 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на всей дельте реки Иле - до 1 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с Китаем - до 5 июля.
Природоохранная акция по защите сайгаков
В Казахстане проходит природоохранная акция "Сайгак". Она продлится до 15 мая. В это время инспекторы усиленно выявляют и пресекают деятельность браконьеров. В этом году на страже сайгаков будут стоять 200 инспекторов. В ареалах обитания парнокопытных выставят блокпосты.
Сокращение добычи нефти
Казахстан с мая вместе с другими странами ОПЕК+ сокращают добычу нефти. Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч б/с с мая до конца 2023 года вместе с другими странами-участницами ОПЕК+.
С 1 мая АО "КазТрансОйл" повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт и транзит через территорию Казахстана.
Изменились ставки госпошлины в судах
Установлен верхний предел суммы государственной пошлины в судах с исков имущественного характера: для физических лиц - 1 процент от суммы иска, но не более 10 000 МРП; для юридических лиц - 3 процента от суммы иска, но не более 20 000 МРП. Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Изменен порядок применения ставки по ходатайствам о пересмотре судебных актов в кассационном порядке. Так ставка государственной пошлины применяется в зависимости от субъекта, подавшего обращения. Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Казахстанский лоукостер с 22 мая запускает рейс Шымкент - Дели
В международной маршрутной сети казахстанского лоукостера FlyArystan появилось новое направление - из Шымкента в Дели и обратно. Частота полетов между двумя городами - один раз в неделю, по средам. Шымкент - Дели седьмое по счету зарубежное направление казахстанского лоукостера.
Также со 2 мая курсирование пассажирского поезда № 7/8 сообщением Алматы - Уральск продлевается до Саратова (РФ). Состав будет ходить через день: из Алматы начиная со 2 мая по четным датам, из Саратова - с 5 мая по нечетным датам.
В Казахстане усилят ответственность за насилие в быту
Усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Изменения в УК РК вступают в силу с 15 мая, в КоАП - с 1 июля 2023 года.
Помимо законодательства об административных правонарушениях внесены изменения и в уголовное законодательство. В частности, в бытовых условиях к виновному за причинение тяжких травм и телесных повреждений средней тяжести, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости, будет налагаться отягчающая уголовная ответственность.
Учебный год в школах закончится 31 мая
Учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года.
Напомним, инициатива Министерства просвещения продлить учебный год до 31 мая вызвала большое возмущение общественности. Родители выразили обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Кроме того, в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что тоже сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей, считают они.