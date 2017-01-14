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ЦОНы Алматы и Астаны будут работать 15 января с 08.00 до 15.0014.01.2017
Общество  16:43

Астана. 14 января. Kazakhstan Today - ЦОНы Алматы и Астаны будут работать 15 января с 08.00 до 15.00, сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".

"Завтра ЦОНы Алматы и Астаны будут работать с 08.00 до 15.00", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ажиотаж в ЦОНах возник в связи с введением обязательной регистрации по месту жительства. Из-за большого наплыва посетителей ряд ЦОНов перешел на 12-часовой рабочий день - с 08.00 до 20.00.

Как сообщили сегодня в МВД Казахстана, с 7 по 13 января зарегистрировались 157 778 граждан, из них 79 412 по постоянному и 78 366 по временному месту жительства.
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