Данэлию Тулешову заблокировали в Instagram из-за юного возраста

Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today – Юная казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова поделилась с подписчиками, почему она пропала из Instagram, передает Kazakhstan Today.

Данэлия сообщила, что администрация сервиса сначала заблокировали ее аккаунт, а потом хотела его удалить из-за того, что она не достигла возраста 13 лет.

Все заметили, что я пропала из Instagram на целый месяц. Причиной этого всего стала блокировка моего аккаунта из-за того, что я не достигла возраста 13 лет. Вообще мой аккаунт хотели удалить, так как после блокировки через 14 дней аккаунт удаляют. Но вместе мы - сила, я благодарю каждого из вас, кто помогал мне решить эту проблему, - рассказала Данэлия.

После разблокировки аккаунта, Данэлия выложила кавер-версию с Фаризом Мамедовым на популярную песню Seniorita.





Instagram требует, чтобы возраст создателя аккаунта был не менее 13 лет (в некоторых юрисдикциях возрастной ценз может быть выше). Если ваш ребенок младше 13 лет, но уже создал аккаунт на Instagram, вы можете показать ему, как удалить аккаунт", - говорится в правилах соцсети.

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