Дипломы, медали и сертификаты получили победители благотворительного марафона госслужащих в Алматы

Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - В Алматы, как и по всей республике, состоялся благотворительный забег "Алга басу - движение вперед". Мероприятие проведено в честь дня государственного служащего в рамках 20-летия органов государственной службы, передает корреспондент агенства.

В Алматы забег стартовал в Парке первого Президента. Он был организован при поддержке акимата мегаполиса, с участием основателя благотворительного фонда Добровольное общество "Милосердие" Аружан Саин. Напутствия, пожелания удачи и благодарность за участие в мероприятии прозвучали в адрес участников из уст заместителя акима Алматы Армана Кырыкбаева, Аружан Саин, руководителя Департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Байхановой и представителя кондитерской фабрики "Баян Сулу" Марлена Абульгазинова.

"Хотелось бы отдельно выразить благодарность Агенству по делам государственной службы, акиму Алматы за предоставленный ... маршрут, который, мы надеемся, вы все с большим удовольствием пройдёте. Также для нас это не только социальный проект, но и возможность лично внести вклад в благотворительный марафон, который побуждает людей к здоровому образу жизни и который пересекается с хорошим настроением", - сказал Абульгазинов, пожелав всем мягкого старта.

Марафон начался с короткой массовой разминки, а затем участники стартовали по двум дистанциям: 2,5 километра для мужчин и 1,5 километра для женщин.

Как сообщалось ранее, забег организован Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и Общественным фондом "Добровольное Общество Милосердие". Целью марафона стала не только пропаганда здорового образа жизни, но и сбор средств на материально-техническое обеспечение детских домов. Собранные средства будут направлены на реализацию благотворительного проекта "Подари детям жизнь", для оказания помощи детям с заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане.

В марафоне единым стартом приняли участие около 15 000 госслужащих из областных центров, городов Астаны, Алматы, районных центров и сел.

По итогам забега победители, занявшие призовые места, получили дипломы, медали, а также сертификаты Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Просмотров: 2714