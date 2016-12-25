Дмитрий Щебет из Казахстана стал победителем шоу "Танцы" 3 сезон

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Дмитрий Щебет из Казахстана стал победителем шоу "Танцы" 3 сезон25.12.2016
Общество  13:54
Москва. 25 декабря. Kazakhstan Today - Подошел к концу один из самых ярких проектов уходящего года шоу "Танцы". В субботу, 24 декабря, объявили имя победителя этого проекта, по результатам зрительского голосования. Им стал Дмитрий Щебет из Казахстана (команда Мигеля), сообщает rsute.ru.

Дмитрий Щебет победитель шоу Танцы 3 сезон: такой итог для многих поклонников "танцев" стал потрясением, ведь одним из главных фаворитов шоу был Стас Литвинов (команда Дружинина). Именно ему пророчили победу, и во многих эфирах он был лидером голосования, пишет интернет-портал.

Дмитрий стал победителем шоу "Танцы" и теперь является счастливым обладателем трех миллионов рублей. Он хочет купить на эти деньги дом для мамы. Вообще у него не маленькая семья, кроме мамы и папы, у него есть брат и сестра, сообщает интернет-портал.
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