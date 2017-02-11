Дополнительные вагоны выделены для перевозки пассажиров из-за непогоды и закрытия автодорог

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автомобильных трасс руководство АО "Пассажирские перевозки" решило выделить дополнительные вагоны для обеспечения своевременной доставки пассажиров до места назначения, сообщила пресс-служба компании.

Дополнительные вагоны выделяются для поездов, следующих по наиболее востребованным маршрутам, передает Kazakhstan Today.

Только за последние двое суток к поездам прицеплены 65 вагонов. Данные меры позволили дополнительно перевезти более 3 тысяч пассажиров.

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