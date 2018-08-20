Дожди с грозами и градом ожидаются в понедельник на большей части Казахстана

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Дожди с грозами и градом ожидаются в понедельник на большей части Казахстана20.08.2018
Общество  08:45

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - В понедельник на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, порывистый ветер, шквал, возможен град, на юге - пыльная буря, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Костанайской областях местами сохраняются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, утром - туман. В Северо-Казахстанской области местами - гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Павлодарской, Карагандинской областях местами - гроза, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. В Жамбылской областях днем местами - гроза, шквал, ветер 15-24 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области местами - пыльная буря, ветер 15-23 метров в секунду, днем гроза, шквал, сообщает "Казгидромет".

В Алматинской области сохраняется сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Как говорится в штормовом предупреждении, 20-21 августа в Акмолинской области ожидается местами сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 метров в секунду, 20-21 августа порывы 25 метров в секунду. В Астане 21 августа ожидается сильный дождь, усиление северного ветра до 15-20 метров в секунду. 20-21 августа временами ожидается гроза, шквал, град.
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