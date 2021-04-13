Двух заместителей акимов накажут за рост цен на продукты

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НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Заместителей акимов Атырауской и Жамбылской областей накажут за рост цен на социально значимые продукты в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая на заседании правительства, первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов отметил, что борьба с ростом цен на социально значимые товары имеет очень важное значение.

В первом квартале самый высокий рост на социально значимые товары был отмечен в Атырауской и Жамбылской областях. В этой связи предлагаю объявить выговор ответственным за эту работу заместителю акима Атырауской области Кайрату Нурлыбаеву и заместителю акима Жамбылской области Берику Ныгмашеву", - сказал Смаилов.

Как сообщил на заседании министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, больше всего цены на социально значимые продукты питания по состоянию на 6 апреля выросли в Жамбылской области (на 4,2%) и Атырауской области (на 3,8%). Наименьший рост зафиксирован в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях - на 2,9%.

Премьер-министр Аскар Мамин поддержал предложение своего заместителя.

Поддерживаю предложение Алихана Асхановича по наказанию в виде строго выговора ответственным заместителям акимов Атырауской и Жамбылской областей за допущение необоснованного роста цен на социально значимые товары", - сказал Мамин.

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