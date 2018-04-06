"Эйр Астана" сообщила о необоснованном демонтаже своих вывесок в аэропорту Алматы (ВИДЕО)

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - "Эйр Астана" сообщила о том, что рекламная компания самовольно демонтировала вывески авиакомпании в аэропорту Алматы, передает Kazakhstan Today.

"Вчера в алматинском аэропорту представители рекламной компании MYD production самовольно демонтировали вывески "Эйр Астаны". В частности, были демонтированы опознавательные знаки и указатели для пассажиров, а также потребовали убрать оградительные ленты, информационные буклеты на стойках регистрации, инструкции по безопасности и перевозке багажа, которые позволяют пассажирам легко ориентироваться в аэропорту, экономить время на прохождении регистрации, знакомят с правилами безопасного поведения во время полета", - сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям "Эйр Астаны".

В авиакомпании отметили, что информацией на указателях пользовались пассажиры всех авиаперевозчиков, базирующихся в Алматы.

"Ранее MYD production, которая является эксклюзивным оператором по размещению рекламы в аэропорту Алматы, в одностороннем порядке увеличила в 15-кратном размере платежи за размещение такой информации. Несмотря на то, что "Эйр Астана" предложила обсудить условия размещения в ходе переговоров, представители MYD production самовольно убрали все информационные носители "Эйр Астаны". Авиакомпания "Эйр Астана" выражает сожаление по поводу необоснованных действий MYD production, которые не только наносят ущерб авиакомпании, но и создали заметные неудобства для пассажиров, трудности в обеспечении безопасности граждан до и во время полетов", - проинформировали в департаменте.

"Эйр Астана" заявляет, что рассматривает возможность юридической защиты своих интересов, включая обращение в судебные и уполномоченные органы, для восстановления нарушенных прав авиакомпании.





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