Экскурсию по сакральным местам Кызылординской области провели для школьников в выходные

Кызылорда. 12 ноября. Kazakhstan Today - Управление внутренней политики Кызылординской области и общественный фонд "Руханиятты колдау" в рамках социального проекта "Туган жерге тагзым" организовали для учащихся школ познавательную экскурсию на тему "Рухани мура: гасырдан гасырга", передает Kazakhstan Today.





За два дня дети посетили историко-культурные памятники и объекты, расположенные в Шиелийском, Жанакорганском и Кармакшинском районах области. Не остались без внимания и древняя столица казахского ханства Сыганак, мавзолей Хорасан-ата, комплекс Толегетай-Кылышты ата, мечеть-медресе Калжана ахуна.





Большое впечатление на школьников произвели Жанакорганский районный историко-краеведческий музей, мавзолей Марал Ишан, мемориальный комплекс "Коркыт ата", городище Сортобе.





По окончании экскурсии участники поделились своими впечатлениями. Школьники отмечали, что мероприятие в рамках программы "Рухани жангыру" произвело на них яркое впечатление.













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