Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - Опрошенные агентством Kazakhstan Today эксперты недоумевают по поводу невыполнения постановлений госорганов в вопросе незаконного строительства АЗС, которое ведется на проспекте Суюнбая, южнее улицы Кожедуба. Своим мнением о сложившейся ситуации поделилась заведующая кафедрой "Туризм и сервис" университета "Туран" Гульжан Ерубаева.

"Исходя из представленной вами информации, можно выделить несколько неоспоримых фактов нарушения целого ряда законодательных актов, строительных норм, нормативов, регламентов и правил, действующих в РК: АЗС возводится в водоохранной зоне, в непосредственной близости от жилых домов и уже существующей АЗС "Petrol Asia" - это уже нарушение законодательных разрешений!!! Нарушено противопожарное расстояние между границами строящейся и существующей АЗС!!! Не соблюдено расстояние санитарно-защитной зоны между опасными производственными объектами и жилыми постройками!!! Разве этого недостаточно для прояснения данного вопроса?!" - отметила эксперт.

Она обратила внимание на то, что в рассмотрении данного вопроса задействовано большое количество структур: акимат Алматы, городское управление ГАСК, архитектура, прокуратуру города, природоохранная прокуратура Алматы, СЭС, департамент Национального бюро по противодействию коррупции Алматы, департамент Агентства по делам госслужбы города Алматы, ДЧС Алматы, Генпрокуратура РК, Комитет по делам строительства и ЖКХ МИР РК, филиал "Государственной экспертизы" Алматы. Причем в полученных представителем местных жителей от госорганов ответах подтверждаются выявленные нарушения законодательства, а также выдано предписание на приостановление строительно-монтажных работ.

"И эти все огромные структуры и компетентные специалисты против одного землепользователя - ТОО "Экопроминвест" и подрядчика строительства - ТОО "Монтаж Строй Company-V"?! Вам не кажется, что здесь чаши весов не равны?! И не ясно, как может этот вопрос оставаться открытым до сих пор?!" - недоумевает Гульжан Ерубаева.

"А этот факт вообще не ясен... "Стоит отметить, что в результате проверки УГАСК, проводимой на основании указаний Комитета по делам строительства, экспертная организация ТОО "АРСАУЛЕТ", проводившая экспертизу рабочего проекта строительства АЗС, отозвала свое экспертное заключение. Об этом заявителям стало известно из письма УГАСКа. Таким образом, строительно-монтажные работы на объекте продолжаются без экспертизы проекта, что тоже нарушает казахстанское законодательство". Как могло такое произойти и остаться без внимания?" - указывает эксперт.

Она также отметила, что работа автозаправочной станции, построенной в непосредственной близости от жилых домов, окажет негативное влияние на здоровье жителей.

"Что касается конкретно окружающей среды и здоровья людей, проживающих в данном районе. Как было сказано выше, "чтобы выполнить требование пункта 1409 Правил пожарной безопасности, то есть опахать (полосу) шириной не менее четырех метров, владельцу АЗС придётся вырубить деревья, что также является отрицательным воздействием на окружающую среду". Это однозначно не выход!!! Несмотря на то, что рядом есть зеленый пояс, ни для кого не секрет - состояние атмосферного воздуха оставляет желать лучшего. Кроме того, всем известно, что абсолютно все нефтепродукты обладают определенной степенью токсичности. И тот факт, что наличие в нефтепродуктах компонентов, обладающих канцерогенным (способным вызывать злокачественные новообразования) и мутагенным эффектами не должно оставаться без внимания!!!" - подчеркнула Гульжан Ерубаева.

В этой связи, по ее мнению, необходим однозначный запрет на строительство в данном районе второй АЗС.

Вместе с тем вопрос у эксперта вызвал вопрос: устраивало ли местных жителей наличие в данном районе предприятия АЗС "Petrol Asia", действующего с 1990 года. Этот вопрос агентство Kazakhstan Today ранее адресовало людям, протестующим против нового строительства. Как выяснилось, действующая АЗС была построена в соответствии с действующими на тот момент законодательными нормативами, а нынешние ограничения по границам зон введены после 1997 года. Кроме того, действующая АЗС стоит в отдалении от жилых домов, в то время как новая строится как раз между этой заправкой и участками домов, нарушая установленные законом границы с обеих сторон.

Напомним, что местные жители обратились в уполномоченные госорганы и суды с требованием остановить строительно-монтажные работы, так как АЗС возводится в водоохранной зоне, в непосредственной близости от жилых домов и впритык к уже существующей АЗС "Petrol Asia", что является серьезной угрозой пожарной безопасности.

За разъяснениями по данному вопросу агентство Kazakhstan Today обратилось в Генеральную прокуратуру, специализированную природоохранную прокуратуру Алматы, управление природных ресурсов и регулирования природопользования, а также Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Отметим: ранее ряд опрошенных агентством экспертов поддержал требования местных жителей . Руководитель экологического общества "Зеленое спасение" Сергей Куратов заявил, что АЗС, построенная в водоохранной полосе, будет являться серьезной угрозой загрязнения водных источников. Близость двух АЗС усиливает потенциальную вероятность взрыва, потому что, хоть бензоколонки и оснащены современными системами наблюдения и контроля, но это не значит, что они полностью безопасны. Плюс функционирование АЗС сопровождается запахами, выхлопными газами, шумом, которые будут доходить до жителей, так как АЗС расположена слишком близко к домам.

По мнению Куратова, добиваться отмены строительства в этом случае должны не местные жители, а уполномоченные государственные органы, в частности, такие полномочия есть у управления государственного архитектурно-строительного контроля.

Мнение о небезопасности размещения АЗС в выбранном районе подтвердила и доктор PhD, преподаватель университета "Нархоз" Альмира Даулбаева. "Припаркованная машина стоит определенное время, пока заправляется, выбрасывая загрязняющие вещества. Это все будет выбрасываться в атмосферный воздух и влиять на близлежащие дома, люди будут всем этим дышать", - отметила специалист.

Напомним, что против строительства АЗС на проспекте Суюнбая выступили местные жители . Как рассказал представитель общественного объединения "За чистый воздух" Мурат Сагалиев, при строительстве в грубейшей форме были нарушены: водоохранная зона реки Малая Карасу, которая должна составлять не менее 120 метров, а по факту - не более 100 метров. Минимальное противопожарное расстояние между границами территорий существующей АЗС "Petrol Asia" и строящейся АЗС должно быть не менее 100 метров, а по факту - 0 метров. Минимальное расстояние санитарно-защитной зоны между опасными производственными объектами и жилыми постройками, согласно законодательству, установлено не менее 100 метров, по факту - не более 17 метров.

Проведенная независимая оценка в области пожарной безопасности и охраны окружающей среды подтвердила доводы местных жителей и дополнительно указала на риски, связанные с несоблюдением пожарной безопасности. Соседний участок с северной стороны занимает действующая автозаправочная станция "Petrol Asia", причём именно у забора со смежным участком располагаются 4 ёмкости с нефтепродуктами. С южной и юго-восточной стороны к участку прилегает посадка деревьев. Для соблюдения противопожарных норм необходимо опахать полосу шириной не менее четырех метров, вырубив при этом деревья. При невыполнении опашки увеличивается пожарный риск АЗС, которая при возникновении пожара на соседних участках уже будет представлять серьёзную угрозу для близлежащих частных домовладений, соседней АЗС, соседнего административного здания и проходящей рядом автомагистрали.

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