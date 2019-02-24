Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Алматинцев предупредили о возможном таянии снега и подъеме уровня воды, передает Kazakhstan Today.
В связи с прогнозом сильных осадков 31 января 2019 года на прилегающей территории Алматы в период с 31 января по 1 февраля 2019 возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъемы уровней воды", - сообщила пресс-служба ДЧС города.
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