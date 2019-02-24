Фрагменты первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" приземлились в отведенных районах падения в Карагандинской области

Байконур. 17 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники представительства РГП "НИЦ "Гарыш-Экология" выполнили работы по экологическому сопровождению пуска ракеты-носителя в позиционном районе космодрома "Байконур", передает Kazakhstan Today.





17 ноября 2018 года, в 00.14 астанинского времени, с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-ФГ" с транспортно-грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-10". Пуск РН "Союз-ФГ" с ТГК "Прогресс МС-10" состоялся в штатном режиме и фрагменты его первой ступени приземлились в пределах отведенных районов падения № 49,70 (Зона Ю-25) в Улытауском районе Карагандинской области", - сообщили в пресс-службе РГП "НИЦ "Гарыш-Экология".





Сотрудниками представительства РГП "НИЦ "Гарыш-Экология" в Байконыре выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома "Байконур", произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы во время спецработ по заправке и после пуска РН "Союз-ФГ ". В районах падения сотрудники представительства РГП "НИЦ "Гарыш-Экология" в Жезказгане совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения первой ступени РН с отбором проб объектов окружающей среды.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства