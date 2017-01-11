Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники в аэропорту Алматы пресекли попытку провоза крупной незадекларированной денежной суммы, сообщили в пресс-службе Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
Пограничный наряд в пункте пропуска Международного аэропорта Алматы на рейсе КС 909 сообщением Алматы - Сеул задержал 37-летнюю гражданку Кыргызстана с незадекларированной денежной суммой 29 100 долларов США, передает Kazakhstan Today.
По факту задержания проинформированы сотрудники взаимодействующих органов.
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