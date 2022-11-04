HONOR объявляет о запуске продаж смартфона HONOR 70 в Казахстане

Фото: HONOR
Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания HONOR сообщает о начале продаж смартфона HONOR 70 с 3 ноября 2022 в торговой сети электроники Mechta.kz.
Новый флагман оснащен профессиональной камерой 54 Мп и новыми возможностями съемки видео, сверхчетким OLED-экраном 6,67 дюйма, частотой обновления до 120 Гц и технологией быстрой зарядки 66 Вт. HONOR 70 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G на базе Android 12 и с Google-сервисами", - рассказали в компании.
По словам разработчиков, объектив основной камеры 54 Мп с сенсором IMX800 захватывает больше света и придает снимкам четкость и яркость. Сверхширокоугольный объектив 50 Мп позволяет снимать объекты широким и крупным планами, фронтальная камера 32 Мп снимает селфи с точной экспозицией, высокой детализацией и фокусировкой.
Режим смарт-видеофокус позволяет одновременно выводить на экран видео с общим планом и с выбранным объектом съемки.
Премиальный дизайн делает HONOR 70 модным дополнением к любому образу. Смартфон представлен в трех цветах: мерцающий кристалл, изумрудно-зеленый и полночный черный. Вес смартфона составляет всего 178 г при толщине 7,91 мм", - сказали в компании.
Экран HONOR 70 поддерживает 1,07 млрд отображаемых цветов и работает с ШИМ с частотой 1920 Гц, что обеспечивает детализацию картинки и настройки яркости экрана.
HONOR 70 оснащен аккумулятором емкостью 4800 мА*ч и поставляется быстрой зарядкой SuperCharge 66 Вт, с которой пользователи смогут всего за 20 минут зарядить смартфон c 3% до 60%.
Смартфон поступает в продажу с 3 ноября 2022 в торговой сети электроники Mechta.kz с 10% кэшбека в период с 3 по 21 ноября. До 31 декабря 2022 года при покупке устройств доступен подарок HONOR CHOICE Earbuds X3. Также для покупателей HONOR 70 доступна рассрочка 0:0:24 от Kaspi Bank в период с 4 по 6 ноября.
Рекомендуемая розничная цена HONOR 70 составляет 279 990 тенге за версию 8+128 Гб и 299 990 тенге за максимальную версию 8+256 Гб.