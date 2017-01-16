Хозяин обрушившегося в Шымкенте дома самовольно переоборудовал гараж под времянку - ДЧС ЮКО

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Хозяин обрушившегося в Шымкенте дома самовольно переоборудовал гараж под времянку - ДЧС ЮКО15.01.2017
Общество  14:01

Шымкент. 15 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте в ходе круглого стола представители службы ДЧС ЮКО и газового хозяйства обсудили вопросы безопасности использования газа в быту. Поводом для мероприятия стала недавняя трагедия, произошедшая в городе, в результате которой погибла женщина, сообщает otyrar.kz.

Напомним, трагедия случилась 8 января. В 04.25 поступило сообщение от абонента Сафина о взрыве в жилом доме. Аварийная бригада, прибывшая на место, выяснила, что частично обрушилась времянка, состоявшая из двух этажей размером 4 метра на 8 метров. Со слов хозяина дома, в разрушенной времянке проживали две семьи квартирантов. В результате взрыва погибла молодая женщина, пять человек пострадали.

"Как установила рабочая группа, газификация времянки была произведена хозяином дома самовольно, без соблюдения правил пользования газом в быту. Кроме того, в помещении для отопления использовался камин иранского производства, конструкцией которого не предусмотрен дымоход. Камин был подсоединен к шлангу обычной изолентой, потому что диаметр шланга и штуцера камина не совпадали", - сообщает телеканал.

Также, в ходе круглого стола стало известно, что владелец дома, переоборудовав гараж под времянку, в которой и жили квартиранты, не оформил технический паспорт на новое строение.

По данным областного департамента по ЧС, с начала отопительного сезона в ЮКО произошло 126 несчастных случаев, в которых погибли 11 человек, шесть из них - дети. Всех этих трагедий можно было избежать, говорят специалисты.

Представители спасательного отряда в свою очередь попросили в случае ЧС прежде всего звонить по номеру 112 и только потом в скорую и полицию. От того как быстро спасатели прибудут на место, зависит человеческая жизнь.

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