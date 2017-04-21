Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидается дождь, лишь на севере, в центре, востоке и юго-востоке республики ясная погода без осадков, сообщает "Казгидромет".

Местами ожидается туман, порывистый ветер. В Жамбылской области ожидается ночью местами туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. В Мангистауской, днем в Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области ожидается местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

В Костанайской области днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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