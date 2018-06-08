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Карагандинцы подарят на юбилей Астане музей под открытым небом и новый монумент08.06.2018
Общество  16:41

Караганда. 8 июня. Kazakhstan Today - Карагандинцы подарят на юбилей Астане музей под открытым небом и новый монумент. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, передает Kazakhstan Today.

"Буквально через месяц мы будем отмечать 20-летие Астаны. Карагандинцы подготовили подарок - это Аллея "Улытау" и монумент "Казак еліне мын алгыс". Аллея будет представлять собой музей под открытым небом, где можно будет увидеть главные достопримечательности Улытау", - рассказал Кошанов.

Как сообщили в пресс-службе акима региона, главным сюрпризом станет копия камня с вершины холма Алтыншокы с надписью Тамерлана, оригинал которого хранится в Эрмитаже.

"Учёные полагают, что каменная плита была воздвигнута в 1391 году, во время знаменитого похода Тамерлана на Золотую Орду. И впервые копия этого артефакта будет выставлена на всеобщее обозрение в доступном месте", - отметил Ерлан Кошанов.

Также, по информации акимата, на аллее будут представлены петроглифы Теректы-Аулие и Байконыра, история которых насчитывает 4 тыс. лет.

Монумент "Казак еліне мын алгыс" сейчас изготавливают мастера Карагандинского художественного комбината. Это будет 14-метровая бронзовая скульптурная композиция, символизирующая милосердие казахского народа, приютившего представителей многих национальностей, сосланных в годы репрессий в Казахстан.

Аким области не стал раскрывать стоимость подарка. "Большая его часть - это вклад спонсоров. Это наши предприниматели, которые не хотят афишировать своего участия. Дословно так и говорят: это подарок от всех карагандинцев", - сказал Ерлан Кошанов.
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