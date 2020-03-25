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Казахстан внес в категорию неблагополучных все страны, где обнаружен COVID-19

24.03.2020, 15:21 9127
Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление "О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с указом президента Республики Казахстан "О введении чрезвычайного положения в РК", передает Kazakhstan Today.
 
В документе обновлен список стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. К категории 1А отнесены Франция, Иран, Италия, Испания, Германия, Индия, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Шри-Ланка и Египет. К странам категории 1Б отнесены все остальные страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (кроме стран из категории 1А).
 
В постановлении также даны поручения, касающиеся ограничительных мер при въезде в Казахстан, организации карантина и так далее. С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

 

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