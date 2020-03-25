Казахстан внес в категорию неблагополучных все страны, где обнаружен COVID-19

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление "О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с указом президента Республики Казахстан "О введении чрезвычайного положения в РК", передает Kazakhstan Today.
В документе обновлен список стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. К категории 1А отнесены Франция, Иран, Италия, Испания, Германия, Индия, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Шри-Ланка и Египет. К странам категории 1Б отнесены все остальные страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (кроме стран из категории 1А).
В постановлении также даны поручения, касающиеся ограничительных мер при въезде в Казахстан, организации карантина и так далее. С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
Как сообщалось ранее, Жандарбек Бекшин покинул пост главного санитарного врача. Должность заняла Айжан Есмагамбетова, которая была директором департамента политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.
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