Нью-Йорк. 20 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан вошел в число лидеров по самоубийствам среди детей и подростков в Европейском регионе, передает Kazakhstan Today.





Ежегодно 55 млн детей в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения становятся жертвами жестокого обращения. Это имеет серьезнейшие последствия для их психики и физического здоровья. По данным ВОЗ, в Европейском регионе живет 190 млн детей и подростков в возрасте младше 18 лет. 44 млн из них подвергались физическому насилию, 18 млн - сексуальному, а 55 млн пережили психологические травмы. Причем 90 процентов всех подобных случаев остаются незамеченными.





Жестокость по отношению к детям часто становится причиной самоубийств. По числу детских и подростковых самоубийств в Европейском регионе лидирует Россия. За ней следуют Латвия, Бельгия, Финляндия, Молдова, Украина и Казахстан. Самая благополучная обстановка в этом плане - в Азербайджане, Грузии и Армении", - пишет портал " Новости ООН ".





В ВОЗ рекомендуют менять законодательство, привлекать к выявлению таких случаев медицинских работников, знакомить родителей с "мирными" методами воспитания и обучать детей тому, как себя защитить. Авторы последнего доклада на эту тему приводят положительные примеры.





В Эстонии, например, поняли, что нужно рассказывать детям об опасности сексуального насилия, и издали ярко иллюстрированную книгу, предназначенную для детей младше 10 лет. В дружелюбной и мягкой манере она учит детей распознавать неприятные прикосновения и опасные ситуации, как из них выходить и как сообщить о них взрослым. Эту книжку получили все детские сады и начальные школы в Эстонии.





А в Литве после широкой общественной кампании на законодательном уровне запретили физическое наказание детей - причем в любой ситуации. 60% родителей в стране считают, что в некоторых случаях телесное наказание вполне оправдано. Очевидно, с ними были согласны и законодатели, поскольку в 2010 году отказались принять закон, запрещающий поднимать руку на детей. Все изменилось в 2014 году, когда от рук матери и отчима погиб 4-летний мальчик. В обществе завязалась жаркая дискуссия, в результате которой в парламент была представлена петиция, и закон был принят. Такие же законы существуют в 66% государств Европейского региона.





Несмотря на определенные сдвиги, в ВОЗ подчеркивают, что работы впереди еще много - если мы хотим выполнить поставленную в 2015 году задачу: к 2020 году сократить масштабы гибели детей и случаев жестокого обращения с ними на 20%", - отмечается в сообщении.





Напомним, по данным уполномоченного по правам ребенка Сауле Айтпаевой, которые были озвучены в начале сентября 2018 года, Казахстане с начала года 124 ребенка совершили суицид. Также были зарегистрированы 78 фактов сексуального насилия и другие преступления в отношении детей, в том числе совершенные самими несовершеннолетними, информировал портал ca-news.org.





Как сообщалось ранее, депутат парламента Дарига Назарбаева отмечала, что за последнее десятилетие в Казахстане отмечается увеличение количества самоубийств среди молодежи - примерно в три раза. Ежегодно каждый двенадцатый подросток в возрасте от 15 до 19 лет пытается совершить попытку самоубийства.





Она сообщила, что, по информации комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, в 2011 году в Казахстане было зарегистрировано 257 случаев и 592 попытки суицида. Самыми распространенными причинами суицида эксперты называют эмоциональное и физическое насилие, невнимание родителей, травля со стороны ровесников, финансовые затруднения в семье.





После введения Единого национального тестирования (ЕНТ) количество самоубийств в Казахстане возросло. Если в 2009 году было зарегистрировано 209 случаев суицида среди казахстанских школьников, то в 2010 году - 237. В 2011 году только в Южно-Казахстанской области было отмечено более 50 случаев самоубийства среди учеников средних школ. Высокий уровень подросткового суицида наблюдается в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской и Акмолинской областях", - сообщила Назарбаева.





В 2013 году в Казахстане было зарегистрировано 3506 случаев суицида, из них 292 среди несовершеннолетних. В 2014 году эти показатели составили 3124 и 192, соответственно, сообщала пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РК.





Заместитель директора по научной и клинической работе Республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии МЗСР РК Николай Негай выделил два ключевых момента в реализации программ превенции суицидов.





Первый: укоренившееся неправильное мнение о суициде и психическом здоровье. Вокруг вопросов суицида, суицидальных попыток и проблем психического здоровья много мифов и предубеждений.





Второй: это необходимость правильного информирования населения, общества, повышение их знаний, в первую очередь самих подростков и профессионалов, работающих с ними, о важности укрепления и продвижения психического здоровья несовершеннолетних.





Специалисты, работающие с детьми, должны знать, что психическое здоровье несовершеннолетнего так же важно, как их физическое здоровье. Им необходимо уметь работать с детьми и подростками для оказания эффективной помощи в преодолении кризиса. Прежде всего это персонал школ. Самые успешные программы профилактики суицидального поведения детей в мире реализуются на уровне школ, так как в школе подростки проводят большую часть времени; в ней развиваются личностные навыки; в знакомой для подростка обстановке можно обсудить важные вопросы и проводить мероприятия для укрепления психического здоровья и раннего выявления уязвимых подростков.





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