Казахстан ввел ограничения на ввоз скота и птицы из Монголии, Дании и Германии

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Казахстан ввел ограничения на ввоз животных, продукции и кормов из Монголии, Дании и Германии, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Казахстана, ограничения введены на основании официальной нотификации Международного эпизоотического бюро о регистрации вспышки заболеваний восприимчивых видов животных в ряде стран.





В Монголии была регистрация вспышек заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим с 16 января 2019 года вводятся временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан и транзит через территорию РК из Монголии живых свиней, спермы хряков, свинины, в том числе от диких кабанов, и продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок для кошек и собак, не прошедших термическую обработку (при температуре не ниже 70 градусов не менее 20 минут), бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней, продукции и сырья животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней", - проинформировали в ведомстве.





Также отмечается, что на территории Южной Дании зарегистрированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц. В этой связи с 17 января вводятся временные ограничения на ввоз на территорию РК с территории Южной Дании живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц, охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.





Кроме того, на территории земли Баден-Вюртемберг Германии зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных блутангом. В связи с этим с 17 января вводятся временные ограничения на ввоз в Казахстан живого крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к блутангу, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи), спермы быков, баранов и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота.





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