Казахстанский режиссёр уличила авторов программы Урганта и Познера в краже своего видео

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Казахстанский режиссёр уличила авторов программы Урганта и Познера в краже своего видео12.01.2017
Общество  20:22

Москва. 12 января. Kazakhstan Today - Казахстанский начинающий режиссер Алина Мустафина уличила авторов программы Урганта и Познера в краже своего видео.

Алина Мустафина сейчас живет в Стамбуле. В 2013 году она съездила в Испанию и сняла ролик про Каталонию, после чего опубликовала его на своем канале YouTube, передает Kazakhstan Today.

По заявлению казахстанки, ее видео было незаконно использовано в передаче Урганта и Познера - "В поисках Дон Кихота". Примечательно, что в конце в титрах не указали ее имя или ссылку на ее канал, то есть нарушили авторские права, пишет life.ru.

"Мы жили с мужем два года в Каталонии. Мы смотрели Первый канал, и там шла передача про Каталонию Урганта и Познера. Мне стало интересно посмотреть про это. Смотрю - а там мое видео. Сначала не поверила. Вот так просто взяли. В титрах не написали ни мое имя, ни даже элементарно не упомянули мой канал. Они выдали это видео за свое. Я теперь не знаю, гордиться мне, радоваться или, наоборот, жаловаться", - рассказала Алина.

Адвокаты оценивают моральный ущерб примерно в $10 тыс. Девушка написала заявление на Первый канал и теперь хочет добиться того, чтобы ей заплатили авторский гонорар, а также указали ее имя в титрах.

Также сообщается, что к настоящему времени Мустафина написала несколько писем в дирекцию Первого канала, однако никакого официального ответа не получила. Режиссер даже писала лично Урганту и Познеру, однако добиться ответа от них также не смогла.
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