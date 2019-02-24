Комитет охраны общественного здоровья назвал продукты, маркировка которых не соответствует реальному составу

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан обнаружил в торговых точках Алматы продукты, маркировка которых не соответствует реальному составу, передает Kazakhstan Today.

На территории Алматы в торговых объектах, реализуется продукция отечественных производителей, в составе которой присутствуют ингредиенты, не указанные в маркировке продукта", - сообщили в КООЗ Минздрава.

Ведомство уточнило, что в полуфабрикате "Манты с луком" и говяжьем фарше "Для дастархана" производства ТОО "Baron Food" обнаружена ДНК свиньи, не заявленная в маркировке. В полуфабрикате "Тефтели из мяса говядины" производства ТОО "Шин-Лайн" обнаружена ДНК конины и курицы, не указанные в маркировке. В говяжьем фарше "Столичный", без указания производителя, помимо говядины, обнаружена ДНК конины. В варено-копченых сосисках "Охотничьи колбаски" производства ИП "Мариям", при заявленной в маркировке говядины и курицы, в пробе ДНК говядины не обнаружена. В пробе сервелата "Мусульманский" производства ИП "Троя", при заявленной в составе говядины, ДНК говядины не обнаружена, но выявлена ДНК курицы, следовательно, продукция изготовлена из мяса птицы.

Комитет рекомендует обратить особое внимание на продукцию данных производителей.

Данные факты указывают на то, что производители нарушают технологию производства продукции, не уделяют должного внимания производственному контролю, заведомо указывают в маркировке недостоверную информацию, что является обманом потребителя. Территориальными департаментами проводятся мероприятия по изъятию несоответствующей продукции, а также принимаются меры к недобросовестным производителям. В случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов рекомендуем письменно обратиться по адресу Комитета или его территориальных департаментов", - говорится в сообщении.

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