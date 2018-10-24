Компании "Кселл" вручили предписание вернуть средства потребителям за завышенные тарифы на интернет

Компании "Кселл" вручили предписание вернуть средства потребителям, полученные при взимании платы за интернет по завышенной стоимости, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики, антимонопольный орган завершил расследование в отношении АО "Кселл" после получения жалобы потребителя. Компания списала у него более 30 тыс. тенге после превышения лимита доступа в интернет согласно тарифному плану "Алга-1", при этом не уведомив о начале взимания платы за доступ в интернет по тарифу 20 тенге за 1 Мб.

"По итогам расследования в действиях АО "Кселл" выявлены факты злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся в установлении условий тарифных планов, ущемляющих законные права абонентов при оказании услуг доступа к мобильному интернету по товарному знаку kcell (в том числе. не доведение до абонента информации о переходе на более высокую тарификацию при исчерпании абонентом бонусного пакета услуг с ограничением возможности абонента в досрочном переподключении тарифных планов, ненадлежащее информирование абонентов о существенных условиях тарифных планов). По итогам расследования в отношении АО "Кселл" возбуждено административное дело, материалы направлены для рассмотрения в суд", - проинформировали в МНЭ.

По информации ведомства, за злоупотребление доминирующим положением компании грозит штраф в размере 5% от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности.

"Кроме того, в адрес АО "Кселл" внесено предписание о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса и устранении их последствий, включая возврат средств потребителям", - заключили в пресс-службе.

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