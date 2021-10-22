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Мажилис предложил запретить журналистам и блогерам писать о судебных процессах

21.10.2021, 14:30 33157
Мажилис предложил запретить журналистам и блогерам писать о судебных процессах
Фото: Image by succo from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - На обсуждении в мажилисе парламента РК находится проект с изменениями и дополнениями в конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей". Одна из поправок предполагает запрет на освещение судебных процессов в СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В закон предложили внести дополнение следующего содержания:
 

Никто не вправе публиковать в социальных сетях и СМИ информацию о делах, находящихся в производстве суда и не вступивших в законную силу. Лица, виновные в нарушении части первой настоящего пункта, а также в ином вмешательстве в деятельность суда, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан".

 
Необходимость этой поправки ее инициатор, депутат мажилиса Нурлыбек Ожаев, объясняет тем, что в публикациях может содержаться недостоверная информация, которую одна из сторон распространяет с целью формирования негативного общественного мнения и оказания давления на суд, уточняет "Информбюро".
 
На кого распространяются запреты, пока неясно. Поправку отозвали после обсуждения в рабочей группе, но, по словам Ожаева, она еще вернется в проект закона в другой формулировке.
 

Я снял свое предложение. Сделаю переформулировку и буду вносить предложение на будущих заседаниях рабочей группы. Мы еще обсуждаем, это не окончательно. Это не касается журналистов. К журналистам никаких претензий нет, они обеспечивают гласность, прозрачность судебного процесса, они грамотные, пишут с обоснованиями. У нас есть закон о СМИ, Конституция есть, все это регулируется. Я имел в виду, что сейчас любой гражданин может высказывать свое мнение в социальных сетях, обсуждать, каждый по-своему толкует, не являясь юристом и не разбираясь в судебных процессах. В социальных сетях могут писать авторитетные люди, а потом создается негатив в обществе.

 
Может ли журналист написать о судебном процессе в социальных сетях и как публикация может повлиять на решение независимого суда, депутат не уточнил.
 
Нигде публично эти дополнения не обсуждались. О поправках стало известно благодаря публикации адвоката Гульнары Сулейменовой, которая принимала участие в обсуждении. Самих журналистов и блогеров на обсуждение не приглашали и их мнения не спрашивали.
 
Предложение депутата запретить публиковать материалы из зала суда - это не только нарушение закона о СМИ, политики гласности и прозрачности, к которой стремится Верховный суд, но и цензура.
 

По сути депутат говорит журналистам, что судебная тематика под запретом и про то, как в стране проходят суды, писать нельзя. А почему? Предполагаю, что кому-то очень не нравится, что репортажей из судов стало больше, - считает председатель попечительского совета общественного фонда "Лига судебных журналистов Казахстан" Татьяна Ковалева. - Не нравится, что журналисты подробно описывают происходящее внутри судебных заседаний, что аргументы сторон становятся достоянием общественности. А это приводит к тому, что работа следователей, прокуроров, экспертов и других людей, вовлеченных в орбиту судопроизводства, становится понятной и видной всем людям".

 
По ее словам, всплывающие в суде факты часто говорят о том, что следственно-оперативные группы нарушают права людей при задержании, прокуроры допускают в отношении задержанных процессуальные нарушения, что эксперты делают экспертизы, не имея на это права.
 

Ну кому это понравится? И потом, видимо, кто-то решил, что проще заставить СМИ молчать, чем сделать так, чтобы сотрудники госорганов в системе уголовного преследования начали честно работать, не нарушая прав людей", - заключила Татьяна Ковалева.


В Facebook также появилась более подробная информация о заседании по поправкам, которое состоялось 20 октября. Автор поста, Гульнара Сулейменова, которая принимала непосредственное участие в заседании, задается вопросами, как оценивать публикуемые в соцсетях пресс-релизы судов по делам, приговоры и решения о которых еще не вступили в законную силу.
 

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Суд оправдал бывших вице-министров энергетики Казахстана

22.10.2021, 16:16 8587
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТБЯРЯ - Столичный суд N2 района Байконур вынес оправдательный приговор бывшим вице-министрам энергетики Казахстана Гани Садибекову и Бакытжану Джаксалиеву, сообщила пресс-служба суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации суда, органами уголовного преследования Джаксалиев, Садибеков обвинялись в хищении 2,7 млрд тенге, выделенных на проект по "Очистке и санации озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны" (статья 189, часть 4, пункт 2 УК).
 
Также по делу проходили: экс-руководитель департамента управления отходами министерства Нурбеков - соисполнитель хищения (статья 28, часть 2, 189, часть 4, пункт 2 УК); Дуанбек (директор подрядной организации), Жумалинов (учредитель), Кадирберлин (финансист), Жаркенов (главный инженер технадзора), Гарифолла (специалист ТОО) - в пособничестве хищению (статья 28, часть 5, 189, часть 4, пункт 2 УК).
 
2 июля 2020 года суд возвращал данное дело прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Основание – необходимость установление размера ущерба.
 
Дело повторно поступило в суд 9 июня 2021 года и рассмотрено по доказательствам, представленным сторонами обвинения и защиты.
 
По результатам исследования доказательств, ущерб в размере 2,7 млрд тенге ничем не подтвержден.
 

Экспертизы, якобы установившие размер ущерба, проведены с грубыми нарушениями закона. При первоначальной экспертизе нарушена методика исследования, использовано оборудование с истекшим сроком эксплуатации. Эксперт, проводивший исследование, лишен лицензии на судебно-экспертную деятельность за грубое нарушение закона. Вторая экспертиза проведена частными экспертами, когда дело было возвращено прокурору для устранения нарушений. Тогда как закон строго запрещает собирать дополнительные доказательства вины при возврате дела прокурору. Кроме того, частные эксперты не исследовали строительные объекты, исполнительную и проектно-сметную документацию", - говорится в сообщении.

 
По данным суда, показания подсудимых о выполнении работ по изъятию ила и других работ по проекту подтверждаются бухгалтерскими документами, договорами с подрядными организациями, показаниями работников подрядчиков, заключением специалиста. Доказательств в опровержение этих данных стороной обвинения не представлено. 
 
Кроме того, проект по очистке и санации озера составлен со значительными ошибками. В нем не определено общее количество ила, которое было в озере, допущены ошибки при корректировке проекта в части сметной документации.
 

Следствие не установило механизм хищения денежных средств, на какие счета они перечислены или каким образом были потрачены, где находятся деньги, если они были похищены. Негласные следственные действия, на которые ссылается прокурор, были проведены по другому выделенному делу. Кроме того, они безосновательно проводились в течение длительного времени. Суд признал их недопустимыми доказательствами", - проинформировали в суде.

 
Также отмечается, что расследование по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями было начато еще в 2016 году. Затем органы следствия сами прекращали дело в этом же году в связи с отсутствием состава преступления.
 

В соответствии с требованиями закона суд не является органом уголовного преследования и принимает свое решение на основании доказательств, представленных сторонами обвинения и защиты. Основываясь на изложенном, суд признал невиновными Джаксалиева, Садибекова, Нурбекова, Дуанбека, Кадирберлина, Жумалинова, Жаркенова, Гарифоллу и оправдал за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения", - сообщили в суде.

 
За оправданными признано право на реабилитацию. Приговор не вступил в законную силу.
 

Уральскому чиновнику сделали выговор за грубость в прямом эфире

22.10.2021, 14:59 22789
УРАЛЬСК. 22 ОКТЯБРЯ - Чиновника из Уральска наказали за слова "Бесит уже, на" в прямом эфире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам госслужащего, он выражал недовольство качеством видеоконференции, сообщает "Мой ГОРОД".
 
Поступок чиновника рассмотрели на заседании совета по этике в областном маслихате. 
 
16 августа заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бисенгали Хайруллин во время собрания в режиме онлайн использовал ненормативную лексику. В видеоконференции участвовали замакима ЗКО, руководство государственных управлений, а также представители частных организаций, рассказал главный специалист департамента агентства по делам госслужбы ЗКО Самат Искалиев. 
 
Сам чиновник признал, что произносил слова "Бесит уже, на", но они не были адресованы ни к одному участнику видеоконференции. Бисенгали Хайруллин заявил, что вот уже на протяжении шести месяцев работал за троих, так как руководитель ведомства уволился, а второй заместитель перенёс операцию на сердце и был на больничном.
 

Я исполнял обязанности руководителя. На меня пожаловались представители ТОО, которые приняли эти слова на свой счёт, но это не так. Вообще с этой организацией у нас идут судебные тяжбы на протяжении 10 месяцев. Во время той конференции не работал звук, мы потеряли 15 минут, пришлось идти в другой кабинет, я начал возмущаться на своих сотрудников и произнес эти слова", - сказал в свое оправдание чиновник.

 
Председатель совета по этике Галым Турсынбаев отметил, что эти слова были произнесены не один раз.
 

За минуту вы произнесли эти слова четыре раза, сам замакима области сделал вам замечание. Слова были сказаны не во время проблем со связью, а после вашей речи. Вы придержите свой нрав, придерживайтесь общепринятых норм в общении. Вам почти 60 лет, не мне вас воспитывать. Мы, государственные служащие, должны строго следить за каждым своим словом, быть примером для остальных. Да, может быть, вы и работали за троих, но это не даёт вам права так себя вести", - возмутился Галым Турсынбаев.

 
По итогам заседания Бисенгали Хайруллин получил наказание в виде "строгого выговора". При повторном нарушении чиновник может лишиться должности.
 

В работе сайтов госорганов РК произошел сбой

22.10.2021, 12:23 52192
В работе сайтов госорганов РК произошел сбой
Фото: blog.uamaster.com
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - С утра 22 октября наблюдаются неполадки в работе сайтов государственных органов, работающих на сервисе gov.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В АО "Национальные информационные технологии" подтвердили сбой в работе сайтов, работающих на сервисе gov.kz.
 

На данный момент ведутся работы по устранению некорректной работоспособности проекта ЕПИР ГО, мы работаем над устранением неполадок. Приносим свои извинения за временные неудобства. По времени пока еще неясно, когда заработает, но, надеемся, в течение ближайшего часа все обновится", - говорится в сообщении АО "НИТ".

 

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