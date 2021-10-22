Мажилис предложил запретить журналистам и блогерам писать о судебных процессах

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НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - На обсуждении в мажилисе парламента РК находится проект с изменениями и дополнениями в конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей". Одна из поправок предполагает запрет на освещение судебных процессов в СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В закон предложили внести дополнение следующего содержания:

Никто не вправе публиковать в социальных сетях и СМИ информацию о делах, находящихся в производстве суда и не вступивших в законную силу. Лица, виновные в нарушении части первой настоящего пункта, а также в ином вмешательстве в деятельность суда, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан".

Необходимость этой поправки ее инициатор, депутат мажилиса Нурлыбек Ожаев, объясняет тем, что в публикациях может содержаться недостоверная информация, которую одна из сторон распространяет с целью формирования негативного общественного мнения и оказания давления на суд, уточняет " Информбюро ".

На кого распространяются запреты, пока неясно. Поправку отозвали после обсуждения в рабочей группе, но, по словам Ожаева, она еще вернется в проект закона в другой формулировке.

Я снял свое предложение. Сделаю переформулировку и буду вносить предложение на будущих заседаниях рабочей группы. Мы еще обсуждаем, это не окончательно. Это не касается журналистов. К журналистам никаких претензий нет, они обеспечивают гласность, прозрачность судебного процесса, они грамотные, пишут с обоснованиями. У нас есть закон о СМИ, Конституция есть, все это регулируется. Я имел в виду, что сейчас любой гражданин может высказывать свое мнение в социальных сетях, обсуждать, каждый по-своему толкует, не являясь юристом и не разбираясь в судебных процессах. В социальных сетях могут писать авторитетные люди, а потом создается негатив в обществе.

Может ли журналист написать о судебном процессе в социальных сетях и как публикация может повлиять на решение независимого суда, депутат не уточнил.

Нигде публично эти дополнения не обсуждались. О поправках стало известно благодаря публикации адвоката Гульнары Сулейменовой, которая принимала участие в обсуждении. Самих журналистов и блогеров на обсуждение не приглашали и их мнения не спрашивали.

Предложение депутата запретить публиковать материалы из зала суда - это не только нарушение закона о СМИ, политики гласности и прозрачности, к которой стремится Верховный суд, но и цензура.

По сути депутат говорит журналистам, что судебная тематика под запретом и про то, как в стране проходят суды, писать нельзя. А почему? Предполагаю, что кому-то очень не нравится, что репортажей из судов стало больше, - считает председатель попечительского совета общественного фонда "Лига судебных журналистов Казахстан" Татьяна Ковалева. - Не нравится, что журналисты подробно описывают происходящее внутри судебных заседаний, что аргументы сторон становятся достоянием общественности. А это приводит к тому, что работа следователей, прокуроров, экспертов и других людей, вовлеченных в орбиту судопроизводства, становится понятной и видной всем людям".

По ее словам, всплывающие в суде факты часто говорят о том, что следственно-оперативные группы нарушают права людей при задержании, прокуроры допускают в отношении задержанных процессуальные нарушения, что эксперты делают экспертизы, не имея на это права.

Ну кому это понравится? И потом, видимо, кто-то решил, что проще заставить СМИ молчать, чем сделать так, чтобы сотрудники госорганов в системе уголовного преследования начали честно работать, не нарушая прав людей", - заключила Татьяна Ковалева.



