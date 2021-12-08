Депутата возмутило новое назначение проштрафившегося чиновника

НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Депутат мажилиса Наталья Дементьева возмутилась назначением на новую должность экс-руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Айдара Беркимбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению Дементьевой, чиновник провалил работу на прежней должности, а теперь вернулся, несмотря на "коррупционные риски". Депутат также посетовала, что Беркимбаев назначил своего водителя главой одного из отделов и провалил подготовку к отопительному сезону, сообщает orda.kz

Слабая работа Беркимбаева по подготовке к отопительному сезону привела к митингу жителей ЖК "Восточка" из-за отсутствия тепла в квартирах. Кроме того, Беркимбаев уволил начальника антикоррупционного сектора данного ТОО и назначил на эту должность своего водителя", - сказала Дементьева на республиканском общественном совете по противодействию коррупции при правящей партии Nur Otan.

По итогам заседания руководству Алматы рекомендовано принять необходимые меры по устранению недостатков, выявленных рабочей группой Совета.

Беркимбаев был начальником отдела в АО "Алматинские электрические станции" с 2014 года. В октябре 2018 года занял пост руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области и ровно через год, в октябре 2019 года, был назначен гендиректором ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". В этой должности Беркимбаев проходил по делу о причинении имущественного ущерба в 2020 году. В отношении чиновника проводили расследование по факту хищения более 630 млн тенге, которые выделялись по госпрограмме. Официальной информации о статусе, в котором проходит по делу Беркимбаев, не сообщалось. Детали дела не сообщаются", - пишет сайт.

В октябре 2020 год чиновника вновь утвердили на позицию руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.

В феврале 2021 года департамент экономических расследований Алматы направил представление на имя заместителя акима Алматы о принятии мер дисциплинарного характера, вплоть до освобождения от занимаемой должности Беркимбаева.

Антикоррупционный совет при партии Nur Otan в июне 2021 года предлагал исключить Беркимбаева из партии.