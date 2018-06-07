Астана. 4 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции в СЦК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал вероятность утечки штаммов менингита из Центральной референц-лаборатории (ЦРЛ) на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева, передает Kazakhstan Today.

"Что касается штаммов менингита. Это циркулирующие среди населения штаммы, повседневные. Они не являются категорией особо опасных, которые подлежат хранению в ЦРЛ. Никаких случаев утечки из этой референц-лаборатории нет и не было", - подчеркнул министр.





Как сообщалось ранее, в Алматы будет дислоцироваться финансируемая Пентагоном американская биолаборатория по соглашению с Минэнергетики РК и при сопровождении Минздрава РК. Об открытии профинансированной США центральной референс-лаборатории на базе бывшего Противочумного НИИ В Алматы, где будут храниться и исследоваться неназванные биоматериалы, было объявлено в сентябре 2016 года.

В частности, было заявлено о том, что Центральная референс-лаборатория сооружается на базе бывшего Противочумного НИИ с 2010 года при финансировании Минобороны США. Ввод в эксплуатацию намечен на 2015 год. Стоимость комплекса в Алматы - $108 млн. В лаборатории будет расположена станция раннего оповещения о вспышках заболеваний в Центральной Азии, на ее возведение США выделили $5,6 млн.

"Новая лаборатория дополнит систему подобных объектов, которые размещены Пентагоном по периметру границ Российской Федерации", - сообщили в информационном отделе центра торгово-промышленных палат.

С 2010 года строительство на базе бывшего советского Противочумного научно-исследовательского института в Алматы проводится при финансовой поддержке Министерства обороны США. Официально референс-лаборатория создается для исследования неизвестных патогенов, одним словом, здесь будет содержаться самая большая коллекция особо опасных инфекций и вирусов. Работать в данной лаборатории будут ученые и сотрудники министерств здравоохранения, сельского хозяйства и образования. Также в нескольких вузах страны уже началась подготовка молодых специалистов. Но, в свою очередь, появление дорогостоящего закрытого объекта на территории Казахстана уже вызывает множество вопросов. По мнению российских специалистов, ряд обстоятельств указывает на то, что в действительности данная лаборатория может использоваться для военных биологических разработок, ведущихся США, сообщали СМИ.

Как сообщал бывший аким Алматы Ахметжан Есимов, было достигнуто соглашение между Министерством энергетики Казахстана и Министерством обороны США и принято еще в 2004 году решение о строительстве Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) при Казахском научном центре карантинных и зоонозных инфекций (КНЦКЗИ), при этом, по его словам, сам он не поддерживает идею строительства в городе биолаборатории Пентагона.

"Честно говоря, этот проект мне не нравится, если открытым текстом сказать. Строится он на территории Центра зоонозных заболеваний Министерства здравоохранения, курирует его Министерство здравоохранения. На его территории строится. Разрешение на строительство выдало Агентство по строительству, то есть город оказался ни при чем", - сообщил А. Есимов, отметив, что тем не менее этот вопрос тоже думает поднимать, "хотя, когда соглашение с такой стороной, как Америка, его пересматривать сложно".





"Мне непонятно, почему именно в городе Алматы. Когда это можно было построить, например, в том же Отаре, (там) есть примерно такой же объект, где хранятся патогенные материалы. Принадлежит Министерству сельского хозяйства. Кстати, Министерство сельского хозяйства, нынешний министр выступал за то, чтобы этот объект был именно там. То, что он в городе, мне, как акиму, как человеку и как алматинцу, не нравится", - отметил ранее экс-глава города.

Строительство здания лаборатории было начато 30 марта 2010 года. О создании данного объекта сообщил теперь уже бывший посол США в Казахстане Ричард Хоугланд в своей прощальной речи на приеме по случаю завершения дипмиссии в республике.

"Сегодня мы тесно работаем с Казахстаном над строительством объекта мирового уровня в Алматы для хранения опасных биологических патогенов", - заявлял дипломат.

Стоит отметить, что решение о строительстве подобного недвусмысленного объекта в самом населенном городе Казахстана, с учетом специфики топографии города принималось без информирования граждан страны и их мнения по этому вопросу.

Между тем, согласно данным опроса, проведенного агентством Kazakhstan Today, на вопрос: "Согласны ли Вы с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций?" 725 человек (92%) ответили "нет".

56 человек (7%) согласны с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций. 1% респондентов (9 человек) ответили: "Мне все равно".

Ранее высказывались опасения, что американская биолаборатория особо опасных инфекций в Алматы может быть предназначена для производства элементов биологического оружия. В частности, Россия выразила озабоченность созданием военным ведомством США на территории Казахстана, Грузии и Украины биолабораторий повышенной степени защиты, которые могут быть предназначены для производства элементов биологического оружия, сообщало РИА Новости.

Почти во всех бывших советских республиках действуют бактериологические лаборатории, говорится в сюжете программы "Добров в эфире", посвященного анализу вероятности такого фантастического явления, как зомби-апокалипсис.

Как заявил в интервью программе выпускник Эдинбургского университета вирусолог Карл Берн, создание модифицированного вируса, который будет работать по заданной программе, - лишь вопрос времени.

"Генетически модифицированные вирусы совершенно точно будут являться биологическим оружием. Некоторые вирусы мутируют в 10 тыс. раз быстрее, чем животные. И всего одна, самая небольшая мутация может привести к тому, что вирус начнет атаковать не только одну определенную группу людей, а всех без исключения, и пандемия охватит весь мир", - отметил Берн.

Ученые даже создали математическую модель зомби-апокалипсиса, взяв за основу реальное количество жителей земли (около 7,5 млрд человек), неравномерную плотность населения и наличие границ между странами.





Модель показала: в густонаселенной местности одного инфицированного достаточно для масштабной эпидемии уже на 20-й день после первого заражения. Для примера взяли Нью-Йорк: центральные районы там пали за один день, на подготовку к нашествию мертвецов остался месяц, но через 100 дней на всей земле остался всего 181 человек и примерно 190 млн зомби.

В 2011 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил инструкцию по методам выживания в случае нападения зомби, а в 2014 году американский журнал "Foreign Policy" опубликовал сенсацию - у стратегического командования Вооруженных сил США есть детальный план выживания в случае нападения зомби. Причем в нем не только оборонительные, но и наступательные операции.

В документе оговаривается, зомби выбрали, чтобы не называть конкретную страну, против которой могут развернуть военную операцию, вроде как избегали политических последствий. Но специалисты по психологической борьбе подчеркивают, это может быть последовательным созданием образа врага, в котором нет ничего человеческого, говорится в сюжете.

"Если это выходит в систему естественного юридического документа, то это открывает такую интересную дверь и очень нехорошую дверь, что под зомби можно назвать любую страну и людей, которые живут в этой стране, которых надо уничтожить и за это не отвечать", - комментирует Алексей Захаров, военный психолог, директор спецпрограмм Московского центра защиты от стресса.

Авторы сюжета отмечают: "Как только уничтожение таких зомби легализовано, за дело могут браться военные лаборатории. Не секрет, что подобные центры, запрещенные законом на территории США, открыты почти во всех бывших советских республиках и зачастую контроля над разработками нет даже у правительств тех стран, где они расположены".

"На Украине 17 бактериологических лабораторий, в Грузии - 13 бактериологических лабораторий. Под Тбилиси есть такой поселок Алексеевка, куда из Соединенных Штатов, из штата Кентукки, была перевезена огромная бактериологическая лаборатория", - заявил Валерий Малеванный, вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб "Беркут".

По словам Карла Берна, "существует множество вирусов, из частей которых можно создать супервирус, и он вызовет целую комбинацию симптомов поведения зомби: летаргическое состояние, желание атаковать людей, как только они приближаются, укусить их, неконтролируемое обжорство и так далее. Если подобный вирус сможет передаваться по воздуху, это станет концом мира".

Напомним, в апреле 2017 года сообщалось, что построенная на средства Минобороны США бактериологическая лаборатория в Алматы пройдет госприёмку в мае 2017 года. Строительство объекта завершилось в сентябре 2016 года. Всего на строительство потратили более $100 млн.

Предполагалось, что в лаборатории будут работать сотрудники трёх ведомств: министерств здравоохранения, образования и науки и сельского хозяйства. Наличие зарубежных специалистов в штате не предусмотрено, информировал телеканал "Астана".

"Чем они будут заниматься? Они будут заниматься защитой нашей страны, мониторингом всех опасных инфекций, как мы уже говорили, которых достаточно много у нас в Казахстане. В апреле мы ожидаем как раз процесс, который называется у американцев валидацией, когда они должны провести все тестирование всего здания и заодно сотрудников, которые за все это будут отвечать. Сразу же, возможно, после апреля, будет госприёмка", - пояснил ведущий научный сотрудник по вопросам биобезопасности центральной референтной лаборатории Рафик Сарсенгалиев.

В лаборатории ещё раз объяснили, почему на строительство средства выделило правительство США. Ранее некоторые СМИ заявляли, что деятельность учреждения может быть связана с военными целями. Алматинцев настораживало соседство с опасными вирусами.

"Мы, может быть, немножко такой подозрительный народ СНГ. Если нам что-то делают, то с какой же целью, для чего? Но мы объясняем, что биологическое оружие само по себе одно из самых опаснейших в мире. Поэтому американцы считают, что любая утечка, в каком бы уголке мира она ни произошла, она, естественно, может угрожать всему миру. Поэтому они пытаются где-то в чем-то помочь в том плане, чтобы у нас такой утечки не происходило", - заявил Сарсенгалиев.

Между тем эксперты неоднократно указывали на то, что американская биолаборатория особо опасных инфекций в Алматы может быть предназначена для производства элементов биологического оружия.

В частности, сообщает РИА Новости, Россия выразила озабоченность созданием военным ведомством США на территории Казахстана, Грузии и Украины биолабораторий повышенной степени защиты, которые могут быть предназначены для производства элементов биологического оружия.

"Россия не может не реагировать на то, что военное ведомство США по существу на нашей границе строит биолаборатории высокой степени защиты, которые в том числе могут быть предназначены и для производства элементов биологического оружия", - сообщил РИА Новости российский источник на встрече экспертов государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Как отмечает информагентство, "подобные биолаборатории военного ведомства США размещаются в Грузии, на Украине и в Казахстане. При этом сами эти государства не обладают должным уровнем экспертизы в области биотехнологий, чтобы хоть как-то проконтролировать, что на их территории или с их территории "американские военные лаборанты не будут проводить операции, противоречащие КБТО".





"Такие лаборатории строятся годами, они требуют значительных капитальных вложений и высочайшего уровня технологий. Государства, способные построить такие лаборатории, можно пересчитать на пальцах, и мы, естественно, ведем очень плотный диалог, в том числе с нашими казахстанскими партнерами, относительно того, что в реальности происходит в этом контексте в их взаимоотношениях с военным ведомством США", - добавил собеседник РИА Новости.

Источник отметил, что Россия напрямую высказывает свою озабоченность американским партнерам, но ответов не получает и поэтому вполне оправдано с международно-правовой точки зрения требует обсуждения данных вопросов в рамках Конвенции по запрещению биологического оружия.

"У нас есть подозрения, что действия США могут в конечном итоге идти в нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении", - подчеркнул он.

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