Минздрав рекомендует мусульманам в случае недомогания встретить ночь предопределения - "Кадір туні" дома

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - В связи с менингококковой инфекцией Министерство здравоохранения РК рекомендует мусульманам в случае недомогания встретить ночь предопределения – "Кадір туні" дома, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня в ночь с 11 на 12 июня все мусульмане Казахстана соберутся в мечети, чтобы встретить ночь предопределения – "Кадір туні". Это событие каждый мусульманин старается провести в мечетях, читая намаз и слушая молитвы. Учитывая, что в эту ночь в мечети собираются большое количество людей и находятся в течение длительного времени, Министерство здравоохранения призывает всех мусульман быть внимательными к своему здоровью и в случае наличия каких-либо признаков недомогания рекомендует встретить эту священную ночь дома", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Минздрав просит посетителей при появлении первых симптомов заболевания (покраснение горла, повышение температуры тела, головная боль, слабость) обратиться к врачу и следовать всем его рекомендациям.

"Эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции по состоянию на 11 июня текущего года стабильная и новых случаев заболевания по республике не зарегистрировано", - отметили в Минздраве.

Пути передачи инфекции - воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре). Возбудитель инфекции крайне неустойчив во внешней среде. Микроб проникает через слизистые оболочки верхних дыхательных путей в организм здорового человека при длительном и тесном общении с больным или носителем.

Для менингококковой инфекции характерно внезапное начало: неожиданно появляется сильная головная боль, рвота, через 6-15 часов сыпь, температура достигает 39-40 градусов, озноб. Отмечается общая слабость. Больные испытывают жажду, аппетит снижен. При появлении у себя характерных симптомов немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Необходимо отметить, что заболевание может протекать в легкой, в то же время в очень коварной форме, имитируя такие заболевания, как грипп, ангина, тонзиллиты и тому подобное. При возникновении благоприятных условий, таких как ослабление защитных сил организма, вызванных переохлаждением, заболеванием, переутомлением, менингокок стремительно проникает в оболочки головного мозга и вызывает воспаление. Следует помнить, что источником инфекции являются больные люди и "здоровые носители", то есть люди, у которых отсутствуют какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка.

В связи с тем, что заболевание может некоторое время маскироваться под обычную простуду, необходимо своевременное обращение к врачу.

Для профилактики: использовать одноразовые маски (не более 2 часов) в местах скопления людей, торгово-развлекательных комплексах, на культурно-массовых мероприятиях, проводимых в плохо вентилируемых помещениях, по возможности ограничить посещение указанных мест без острой необходимости; не переохлаждаться и одеваться по погоде; частое и тщательное мытье рук очень важно, чтобы избежать заражения. Научите своих детей часто мыть руки, особенно перед едой, после пребывания в общественном месте, а также после того, как они прикасались к животным.

Также необходимо следить за своим здоровьем. Поддерживайте вашу иммунную систему, нормально отдыхая, регулярно занимаясь спортом и придерживаясь здорового питания.

Лицам, находившимся в контакте с больным выполнять назначения врачей по приему антибиотиков с профилактической целью под контролем медицинских работников.

При отсутствии надлежащей вентиляции в помещениях (духота, высокая температура) желательно не находиться длительное время и покинуть его.

Напоминаем, что Министерство здравоохранения Республики Казахстан запустило горячие линии по вопросам профилактики заболевания во всех регионах страны, в круглосуточном режиме работают врачи инфекционисты и эпидемиологи, которые ответят на все ваши вопросы и дадут консультацию по профилактике менингита.

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