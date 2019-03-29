Минздрав РК предлагает закрыть оборудованные в аэропортах, кафе и ресторанах зоны для курения

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК предлагает ввести запрет на рекламу вредных продуктов, ужесточить регулирование алкогольной и табачной продукции, передает Kazakhstan Today.





В ходе общественных слушаний на базе НПП "Атамекен" был обсужден проект нового Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", который разработало Министерство здравоохранения РК и вынесло на публичное обсуждение. Кодекс предусматривает не только переориентацию здравоохранения на профилактику и увеличение доступности медицины для всех слоев населения, но и введение запретов на рекламу вредных продуктов, дополнительную налоговую нагрузку на их производителей, а также ужесточение регулирования алкогольной и табачной продукции.





Также предлагается закрыть оборудованные в аэропортах, кафе и ресторанах зоны для курения.





Курить можно будет только на улице, в том числе у входа в заведения, на виду у детей, буквально "обкуривая" прохожих", - сказал Игорь Копайлов, президент Ассоциации ресторанно-гостиничного бизнеса Казахстана.





По мнению ритейлеров, особую опасность для них представляет запрет на продажу табака в радиусе 100 метров от образовательных учреждений. Сигареты принудят изъять также в торговых точках площадью менее 10 квадратных метров. Согласно их прогнозам, это повлечет банкротство тысяч магазинов формата "шаговой доступности", чей доход на 30-40% зависит от реализации табачных изделий. В сельской местности, где нет экономической целесообразности иметь большую торговую площадь, под запрет ограничения площади попадут свыше 90% магазинов. Всего под "100-метровку" по всей республике попадают около 80% из примерно 49 000 торговых точек разного формата.





Некоторые нормы в новом кодексе, который обсуждался на общественных слушаниях, носят коррупционный характер и могут спровоцировать экономически мотивированную "охоту на ведьм". К ним относятся создание очередного внебюджетного фонда, куда производители алкоголя и табачные компании должны отчислять деньги для поддержки НПО, введение 100-метровой зоны в радиусе образовательных учреждений, где запрещена торговля сигаретами, а также запрет на их выкладку на витрине", - считает директор центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев.





По словам президента Ассоциации "КазАлкоТабак" Амиржана Калиева, "часть вносимых изменений в Кодекс о здоровье фактически разорит тысячи мелких торговцев, лишит дохода и оставит без средств к существованию владельцев и законопослушных работников торговли, вся вина которых в том, что их точка оказалась в размытой 100 метровой зоне от музыкального кружка или секции по йоге".





Внебюджетный фонд здоровья также создает коррупционные риски. Прежде всего из проекта кодекса непонятно ни то, какой размер отчислений будет установлен для производителей алкогольной и табачной продукции, ни то, кем будет руководитель Фонда, ни то, как он назначается. Формулировки нормы максимально размытые, не предполагают никакого государственного контроля, и они создают ситуацию, когда министерство финансов, ответственное за финансирование здравоохранения, будет вынуждено передать часть своих полномочий в среду, лишенную каких-либо государственных бюджетных процедур. При принятии концепции фонда здоровья в нынешних формулировках есть все условия для ситуации, когда профильные НПО будут бесконтрольно распределять гранты между собой и тратить их без общественного или государственного контроля", - считает Рахим Ошакбаев.





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